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Власти Беларуси хотят признать редакцию Степана Путило иностранной экстремисткой органзацией

27.03.2021 16:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти намерены признать созданную Степаном Путило редакцию иностранной экстремистской организацией.

«В настоящее время УСК по городу Минску инициировано признание редакции, фактически созданной Степаном Путило и иными лицами, иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Республики Беларусь. Материалы подготовлены и уже переданы в компетентные органы для принятия решения», - говорится во сообщении СК РБ.

«…следствием зафиксированы и приобщены к материалам уголовного дела неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения. Полученные результаты психолингвистической экспертизы приобщены к материалам уголовного дела и подтверждают выводы следствия», - сказано в сообщении.

«…Путило с иными лицами выполняют функции владельцев и редакторов телеграм-каналов, признанных на территории Республики Беларусь экстремистскими. Следствием установлена группа лиц, занимающаяся поиском, сбором, анализом и созданием информационных сообщений и материалов для размещения, которые за свою деятельность получают денежное вознаграждение. Кроме этого, установлены факты, подтверждающие, что деятельность вышеуказанных лиц уже объединена в организацию, офис которой расположен в городе Варшава (Польша). Помимо описанного они финансово подпитывались и от размещения рекламы на экстремистских ресурсах. Исходя из всех собранных объективных данных, следователями в их деятельности установлены признаки иностранной экстремисткой организации», - убеждает СК РБ.

С начала протестов подразделениями УСК по городу Минску уже направлено в суд 186 уголовных дел о массовых беспорядках и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также преступлениях, связанных с посягательством на жизнь и здоровье сотрудников органов внутренних дел. По этим уголовным делам выявлено 299 эпизодов преступной деятельности, а обвинение предъявлено более чем 220 лицам.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские власти намерены признать созданную Степаном Путило редакцию иностранной экстремистской организацией.
 
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