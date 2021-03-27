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Хоккейная команда Лукашенко вышла в финал республиканского турнира
27.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Хоккейная команда Александра Лукашенко вышла в финал республиканского любительского турнира. Президентская дружина обыграла соперников из Минской области, передает телеканал «МИР 24».
Полуфинал прошел на столичной «Олимпик Арене». Команда президента Беларуси открыла счет на первой минуте матча. Голевой передачей отличился Николай Лукашенко. В первой пятиминутке в ворота соперника влетела еще одна шайба. Команде Минской области удалось забросить лишь дважды, в третьем периоде. Итоговый счет 9:2. У Александра Лукашенко один ассистентский балл. А финальную шайбу на последней минуте забил его сын Николай. Его же признали лучшим игроком встречи. Отметим, игра прошла при полных трибунах
«Как всегда на победу настраивались. Поплотнее играть в зоне и поменьше возить в своей. Хоккей – это праздник. Надо от хоккея всегда получать удовольствие», –сказал нападающий команды Минской области Алексей Ерашов.
В финале команда Александра Лукашенко сыграет со сборной Брестской области.
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В финале соревнований президентская дружина встретится со сборной Брестской области.
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