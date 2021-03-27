ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Хоккейная команда Лукашенко вышла в финал республиканского турнира

27.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Хоккейная команда Александра Лукашенко вышла в финал республиканского любительского турнира. Президентская дружина обыграла соперников из Минской области, передает телеканал «МИР 24».

Полуфинал прошел на столичной «Олимпик Арене». Команда президента Беларуси открыла счет на первой минуте матча. Голевой передачей отличился Николай Лукашенко. В первой пятиминутке в ворота соперника влетела еще одна шайба. Команде Минской области удалось забросить лишь дважды, в третьем периоде. Итоговый счет 9:2. У Александра Лукашенко один ассистентский балл. А финальную шайбу на последней минуте забил его сын Николай. Его же признали лучшим игроком встречи. Отметим, игра прошла при полных трибунах

«Супер вообще! Поддержка такая. Мало где можно встретить в мире при нынешней ситуации такую поддержку. И вообще столько людей. Это очень круто», – поделился впечатлениями нападающий команды президента республики Артем Каркоцкий.

«Как всегда на победу настраивались. Поплотнее играть в зоне и поменьше возить в своей. Хоккей – это праздник. Надо от хоккея всегда получать удовольствие», –сказал нападающий команды Минской области Алексей Ерашов.

В финале команда Александра Лукашенко сыграет со сборной Брестской области.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В финале соревнований президентская дружина встретится со сборной Брестской области.
 
Новости дня
Новости разные
 
Даже записи с камер не убедили её: 61-летняя минчанка отрицала, что украла сумку в магазине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by