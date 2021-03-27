Хоккейная команда Лукашенко вышла в финал республиканского турнира

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Хоккейная команда Александра Лукашенко вышла в финал республиканского любительского турнира. Президентская дружина обыграла соперников из Минской области, передает телеканал «МИР 24».

Полуфинал прошел на столичной «Олимпик Арене». Команда президента Беларуси открыла счет на первой минуте матча. Голевой передачей отличился Николай Лукашенко. В первой пятиминутке в ворота соперника влетела еще одна шайба. Команде Минской области удалось забросить лишь дважды, в третьем периоде. Итоговый счет 9:2. У Александра Лукашенко один ассистентский балл. А финальную шайбу на последней минуте забил его сын Николай. Его же признали лучшим игроком встречи. Отметим, игра прошла при полных трибунах

«Супер вообще! Поддержка такая. Мало где можно встретить в мире при нынешней ситуации такую поддержку. И вообще столько людей. Это очень круто», – поделился впечатлениями нападающий команды президента республики Артем Каркоцкий.

«Как всегда на победу настраивались. Поплотнее играть в зоне и поменьше возить в своей. Хоккей – это праздник. Надо от хоккея всегда получать удовольствие», –сказал нападающий команды Минской области Алексей Ерашов.

В финале команда Александра Лукашенко сыграет со сборной Брестской области.