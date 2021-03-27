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За отстранение Лукашенко от власти подписались 1656 работников госуправления

27.03.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сообщество «Честные люди» и НАУ завершило сбор подписей под письмом об отстранении Александра Лукашенко от власти и проведении новых выборов.

За отстранение Лукашенко от власти подписались 1656 работников госуправления
За отстранение Лукашенко от власти подписались 1656 работников госуправленияфото носит иллюстративный характер
Напомним, что первоначально ожидалось, что письмо подпишут не менее 5 тыс. работников органов госуправления, что позволило бы огласить весь список, поскольку уволить такое количество людей из госорганов просто невозможно, пишет Ежедневник. Но 1656 человек не является критической цифрой, считают организаторы кампании.

По их мнению, собрать 5 тыс. подписей не удалось, так как в госорганах идет полным ходом «охота на ведьм».

«Увольняют важнейших сотрудников по политическим мотивам (подпись за альтернативных кандидатов, отказы идти на провластные митинги, выход из профсоюза, не говоря уже про открытые высказывания позиции против насилия). Из министерств и ведомств уволены сотни честных сотрудников. Сотни – ушли после завершения контракта», - отмечают организатора кампании.

Однако они считают, что есть и хорошие новости: «у нас есть подписи практически из всех министерств и органов государственного управления». По оценкам тех людей, которые все же поставили свои подписи пол обращением, от 60 до 80 процентов сотрудников органов госуправления не согласны с происходящим в стране и ждут перемен. Многие отказываются подписывать письмо не из-за несогласия с сутью, а из-за страха репрессий.

Организатора кампании планируют 5 апреля дать подробную аналитику по тому, какие ведомства являются самыми оппозиционными по отношению к Лукашенко. Само письмо будет направлено в Администрацию президента, Палату представителей, Совет Республики и Совет министров. При этом личные данные людей, которые подписали письмо, не будут переданы. «Так как нам не удалось собрать безопасное количество подписантов», - отмечают организаторы кампании. В их планах также создание своеобразного подполья внутри каждого государственного ведомства.

«В ближайшее время мы начнем создавать безопасные внутриотраслевые микросообщества для общения, так как получили много обратной связи о нехватке координации для совместных действий и противостоянию режиму», - сообщает НАУ.
 
 
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Сообщество «Честные люди» и НАУ завершило сбор подписей под письмом об отстранении Александра Лукашенко от власти и проведении новых выборов.
 
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