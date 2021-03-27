В Минске задержана член основного состава Координационного совета









"Задержана член основного состава Координационного совета Наталия Дулина", - сообщили в пресс-службе Координационного совета.





пишет interfax.by, в субботу белорусской оппозицией была анонсирована несанкционированная акция протеста. По данным на 16.15 в стране задержаны 34 человека, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна". Как сообщалось,interfax.by, в субботу белорусской оппозицией была анонсирована несанкционированная акция протеста. По данным на 16.15 в стране задержаны 34 человека, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна".





По данным правозащитников, в Минске задержаны 5 журналистов: редакторы портала TUT.BY Анна Калтыгина и Галина Уласик, главный редактор газеты "Наша Ніва" Егор Мартинович, репортер Катерина Карпицкая и фотограф Надежда Бужан.





Ранее официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила "Интерфакс-Запад" информацию о задержаниях в Минске нескольких участников несанкционированных акций.





В район площади Бангалор, которая указывалась как место сбора участников акции протеста, стянута спецтехника.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции носят локальный характер.