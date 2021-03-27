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В Минске задержана член основного состава Координационного совета
Источник материала: Партизан
В Минске в субботу задержана член основного состава Координационного совета, говорится в сообщении в телеграм-канале Коордсовета.
"Задержана член основного состава Координационного совета Наталия Дулина", - сообщили в пресс-службе Координационного совета.
Как сообщалось,
По данным правозащитников, в Минске задержаны 5 журналистов: редакторы портала TUT.BY Анна Калтыгина и Галина Уласик, главный редактор газеты "Наша Ніва" Егор Мартинович, репортер Катерина Карпицкая и фотограф Надежда Бужан.
Ранее официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила "Интерфакс-Запад" информацию о задержаниях в Минске нескольких участников несанкционированных акций.
В район площади Бангалор, которая указывалась как место сбора участников акции протеста, стянута спецтехника.
В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции носят локальный характер.
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В Минске в субботу задержана член основного состава Координационного совета, говорится в сообщении в телеграм-канале Коордсовета.
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