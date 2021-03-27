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В Минске задержана член основного состава Координационного совета

27.03.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске в субботу задержана член основного состава Координационного совета, говорится в сообщении в телеграм-канале Коордсовета.



"Задержана член основного состава Координационного совета Наталия Дулина", - сообщили в пресс-службе Координационного совета.

Как сообщалось, пишет interfax.by, в субботу белорусской оппозицией была анонсирована несанкционированная акция протеста. По данным на 16.15 в стране задержаны 34 человека, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна".

По данным правозащитников, в Минске задержаны 5 журналистов: редакторы портала TUT.BY Анна Калтыгина и Галина Уласик, главный редактор газеты "Наша Ніва" Егор Мартинович, репортер Катерина Карпицкая и фотограф Надежда Бужан. 

Ранее официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила "Интерфакс-Запад" информацию о задержаниях в Минске нескольких участников несанкционированных акций.

В район площади Бангалор, которая указывалась как место сбора участников акции протеста, стянута спецтехника.
 
В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции носят локальный характер.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в субботу задержана член основного состава Координационного совета, говорится в сообщении в телеграм-канале Коордсовета.
 
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