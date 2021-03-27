ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Новогрудке задержали 10 человек, которые шли на экскурсию в музей

27.03.2021 17:09 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня в телеграм-канале лишенного аккредитации правозащитного центра «Вясна» появилась информация о том, что в Новогрудке задержали 10 человек, которые направлялись на экскурсию в краеведческий музей. Подробностей случившегося пока нет, однако в МВД подтвердили факт задержания группы граждан возле музея.

Как рассказали Onliner в пресс-службе УВД Гродно, люди были доставлены в милицию для установления личности. С ними провели профилактическую беседу, административный процесс не начинался. На данный момент информации об их местонахождении нет. Подробности в МВД обещали рассказать в понедельник.

На момент написания новости в списках правозащитников было зафиксировано около 40 фамилий задержанных в Беларуси.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в телеграм-канале лишенного аккредитации правозащитного центра «Вясна» появилась информация о том, что в Новогрудке задержали 10 человек, которые...
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти Беларуси хотят признать редакцию Степана Путило иностранной экстремисткой органзацией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by