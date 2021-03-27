В Новогрудке задержали 10 человек, которые шли на экскурсию в музей

Источник материала: Onliner

Сегодня в телеграм-канале лишенного аккредитации правозащитного центра «Вясна» появилась информация о том, что в Новогрудке задержали 10 человек, которые направлялись на экскурсию в краеведческий музей. Подробностей случившегося пока нет, однако в МВД подтвердили факт задержания группы граждан возле музея.

Как рассказали Onliner в пресс-службе УВД Гродно, люди были доставлены в милицию для установления личности. С ними провели профилактическую беседу, административный процесс не начинался. На данный момент информации об их местонахождении нет. Подробности в МВД обещали рассказать в понедельник.

На момент написания новости в списках правозащитников было зафиксировано около 40 фамилий задержанных в Беларуси.