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Жадина-говядина, курица-помада, ябеда-корябеда. Как появляются дразнилки

27.03.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Жадина-говядина, курица-помада, ябеда-корябеда. Как появляются дразнилки

Почему "говядина" прицепилась к "жадине", а "курица" к "помаде"? Что общего у безобидных детских дразнилок и древних обрядовых проклятий?

Детские дразнилки недавно вспомнил и президент Владимир Путин, отвечая на заявления Джо Байдена (тот на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает).

Комментируя эти слова, российский президент сказал: "Вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы, во дворе когда спорили друг с другом, мы говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется". И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом, психологический: мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы, и, исходя из этого, оцениваем его действия и даем оценку вообще."

Как появились "антидразнилки-ответки", как например "говоришь на меня - переводишь на себя"? И какова психологическая основа такого фольклора - в эпизоде подкаста "Как это по-русски".

Слушайте подкасты РИА Новости.

 
 
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Для любого ребенка жизненно важно отстоять свою честь в словесной перестрелке. Поэтому почти все дети знают (а взрослые до сих пор помнят) дразнилки и колкие ответы...
 
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