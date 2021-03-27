Гагарина рассекретила топ-5 продуктов, которые помогли ей похудеть

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Полина Гагарина празднует день рождения. В субботу участнице конкурса "Евровидение" и выпускнице "Фабрики звезд" исполняется 34 года.

Накануне дня рождения звезда иронично поздравила сама себя в Instagram -аккаунте, написав: "Мои без пяти минут 34! Такой взрослой я еще никогда не была".

В сам день рождения Гагарина отреагировала на поздравления друзей и поклонников, отметив, что "счастлива и благодарна каждому".

"Я очень люблю свою жизнь и уверена, что впереди только интересней и выше! Главное здоровье и здоровье семьи! Вот этого мне пожелайте побольше", ― написала Гагарина в соцсети.

Ранее фолловеры не раз высказывали комплименты тонкой фигуре артистки, даже предположив, что она "спит в холодильнике".

Тернистый путь к идеальной фигуре

Уже не первый год Гагарина может похвастаться потрясающей фигурой, которой завидуют не только поклонницы звезды, но и коллеги из шоу-бизнеса. Но мало кто знает, что певице пришлось пройти непростой путь для достижения желанного результата.

Тайна экстремального похудения Полины Гагариной оказалась раскрыта: звезда поделилась списком продуктов, которые помогли ей распрощаться с 30 килограммами.

Как худела Полина Гагарина

В минувшем году в YouTube-шоу "А поговорить?" Гагарина призналась, что по-настоящему ее "разнесло" после первой беременности, после чего она поставила себе цель похудеть. Благодаря спорту и здоровому питанию Гагарина смогла потерять 30 килограммов и таким образом дойти до желанной отметки на весах.

Ради идеальной фигуры артистке пришлось отказаться от многих продуктов. Певица призналась, что совсем не ест жареное, выпечку, колбасные изделия и полуфабрикаты. Все перечисленное, а также красное мясо Гагарина заменила рыбой и морепродуктами.

Основу ее рациона составляют овощи, за исключением картофеля, цельнозерновые злаки и много зелени.

Топ-5 продуктов для похудения от Полины Гагариной

Певица рассказала о превратностях диет, которые помогли ей далеко не сразу, и рассекретила список "волшебных" продуктов питания. Артистка назвала топ-5 продуктов, которые помогли ей не только похудеть, но и удержать желанный результат. В этот список вошли:

вода

салат из овощей

бурый рис

морепродукты

яблоки

В то же время экстремальная худоба Гагариной не раз вызывала беспокойство ее поклонников, ранее они даже связывали похудение с тем, что певица ушла от мужа-фотографа.

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