В Минске зажержаны редакторы и корреспонденты «Нашай Нівы» и TUT.BY

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Также сообщается о задержаниях фотокоров БЕЛТА и «Спутника».

В Минске в районе площади Бангалор были задержаны журналисты и редакторы «Нашай Нівы» и TUT.BY.

Как сообщает пресс-служба БАЖ, на данный момент список задержанных выглядит так:

Анна Калтыгина, редактор портала TUT.BY;

Галина Уласик, редактор портала TUT.BY;

Егор Мартинович, главред «Нашай Нiвы»;

Надежда Бужан, фоторепортер «Нашай Нiвы»;

Катерина Карпицкая, репортер «Нашай Нiвы».





Галина Уласик и Анна Калтыгина

Егора Мартиновича и Надежду Бужан остановили сотрудники ГАИ, когда те ехали на авто. После чего омоновец сопроводил их в автозак.





Егор Мартинович и Надежда Бужан

Галина Уласик на момент задержания находилась в районе площади Бангалор в одном из заведений общепита.

Также сообщается о задержаниях фотокоров БЕЛТА и «Спутника».

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