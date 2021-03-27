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В Минске зажержаны редакторы и корреспонденты «Нашай Нівы» и TUT.BY

27.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Также сообщается о задержаниях фотокоров БЕЛТА и «Спутника».

В Минске в районе площади Бангалор были задержаны журналисты и редакторы «Нашай Нівы» и TUT.BY.

Как сообщает пресс-служба БАЖ, на данный момент список задержанных выглядит так:

Анна Калтыгина, редактор портала TUT.BY;

Галина Уласик, редактор портала TUT.BY;

Егор Мартинович, главред «Нашай Нiвы»;

Надежда Бужан, фоторепортер «Нашай Нiвы»;

Катерина Карпицкая, репортер «Нашай Нiвы».

В Минске зажержаны редакторы и корреспонденты «Нашай Нівы» и TUT.BY

Галина Уласик и Анна Калтыгина

Егора Мартиновича и Надежду Бужан остановили сотрудники ГАИ, когда те ехали на авто. После чего омоновец сопроводил их в автозак.

В Минске зажержаны редакторы и корреспонденты «Нашай Нівы» и TUT.BY

Егор Мартинович и Надежда Бужан

Галина Уласик на момент задержания находилась в районе площади Бангалор в одном из заведений общепита.

Также сообщается о задержаниях фотокоров БЕЛТА и «Спутника».

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Теги: Минск
 
 
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