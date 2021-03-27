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В Минске зажержаны редакторы и корреспонденты «Нашай Нівы» и TUT.BY
27.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Также сообщается о задержаниях фотокоров БЕЛТА и «Спутника».
В Минске в районе площади Бангалор были задержаны журналисты и редакторы «Нашай Нівы» и TUT.BY.
Как
Анна Калтыгина, редактор портала TUT.BY;
Галина Уласик, редактор портала TUT.BY;
Егор Мартинович, главред «Нашай Нiвы»;
Надежда Бужан, фоторепортер «Нашай Нiвы»;
Катерина Карпицкая, репортер «Нашай Нiвы».
Галина Уласик и Анна Калтыгина
Егора Мартиновича и Надежду Бужан остановили сотрудники ГАИ, когда те ехали на авто. После чего омоновец сопроводил их в автозак.
Егор Мартинович и Надежда Бужан
Галина Уласик на момент задержания находилась в районе площади Бангалор в одном из заведений общепита.
Также сообщается о задержаниях фотокоров БЕЛТА и «Спутника».
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Также сообщается о задержаниях фотокоров БЕЛТА и «Спутника».
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