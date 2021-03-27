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МВД: у станции метро «Пушкинская» задержан мужчина с пистолетами и ножом

27.03.2021 17:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске возле станции метро «Пушкинская» днем 27 марта задержан 30-летний житель Вилейского района Минской области. При нем находились газовый и сигнальный пистолеты, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

МВД: у станции метро «Пушкинская» задержан мужчина с пистолетами и ножом

«В ходе личного досмотра также обнаружены патроны, лазерная указка и складной нож. Установлено, что задержанный состоит в деструктивных телеграм-чатах. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности», — отмечается в сообщении.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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В Минске возле станции метро «Пушкинская» днем 27 марта задержан 30-летний житель Вилейского района Минской области.
 
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