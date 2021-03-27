МВД: у станции метро «Пушкинская» задержан мужчина с пистолетами и ножом

В Минске возле станции метро «Пушкинская» днем 27 марта задержан 30-летний житель Вилейского района Минской области. При нем находились газовый и сигнальный пистолеты, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.





«В ходе личного досмотра также обнаружены патроны, лазерная указка и складной нож. Установлено, что задержанный состоит в деструктивных телеграм-чатах. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности», — отмечается в сообщении.