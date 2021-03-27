В Брестской области продавалось масло от предприятия, которого не существует

Поддельное масло





Предприниматель, который торговал этим продуктом, рассказал, что купил товар в Минске . Он не подозревал, что масло является поддельным.





Сотрудники Госстандарта заметили странности уже на упаковке. Ее изготовили с ошибками в белорусскоязычном тексте. Белорусское слово «вырабнік» написали как «вырОбнИк», а русские буквы написаны вперемешку с белорусскими.













Специалисты проверили состав самого продукта. Оказалось, что маслом там и не пахнет. Вердикт – «жировая фаза масла не соответствует молочному жиру коровьего молока – продукция не может быть идентифицирована как та, за которую выдается».









Еще товар несуществующего предприятия





Мало того, когда сотрудники Госстандарта стали выяснять, что это за компания выпустила такой продукт, оказалось, изготовителя ЧУП «БЕЛ-МОЛ» (Республика Беларусь, Минская область, г. Молодечно, ул. Нагорная, 7), не существует в природе.





пишет 1reg.by, что по данному адресу размещено другое предприятие. Если даже элементарно проверить по гугл-картам, то становится ясно,1reg.by, что по данному адресу размещено другое предприятие.





Госстандарт внес масло в список запрещенной продукции. Кроме того, Госстандарт запретил в Беларуси всю продукцию с маркировкой этого предприятия-привидения.





Обращайте внимание на упаковку, вдруг где-то на полках стоит товар этой “компании”.