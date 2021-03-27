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Николаю Статкевичу еще на два месяца продлили срок содержания под стражей
Источник материала: Партизан
Николаю Статкевичу еще на два месяца продлили срок содержания под стражей Лидер белорусской оппозиции начал знакомиться с материалами дела.
Лидеру белорусской оппозиции, председателю партии «Народная грамада» Николаю Статкевичу еще на два месяца продлили срок содержания под стражей,
Николая Статкевича задержали люди в штатском 31 мая, когда он ехал на на Комаровский рынок на пикет по сбору подписей. Статкевича дважды арестовывали на 15 суток, а 30 июня стало известно, что против него возбуждено уголовное дело.
Правозащитники признали Николая Статкевича политзаключенным.
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Николаю Статкевичу еще на два месяца продлили срок содержания под стражей Лидер белорусской оппозиции начал знакомиться с материалами дела.
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