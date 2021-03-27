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Немного сдвинули? Что известно о застрявшем в Суэцком канале контейнеровозе
27.03.2021 17:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мар – Sputnik. Контейнеровоз Ever Give Ever Given, застрявший в Суэцком канале, немного сдвинулся с места. Об этом сообщила в субботу со ссылкой на египетские источники израильская газета The Jerusalem Post.
По данным издания, это произошло после того, как с места происшествия было вывезено около 20 тыс. тонн песка.
"Судно до сих пор не сдвинулось с места", - отметил он, рассказав журналистам о ходе операции и попытках снять контейнеровоз с мели.
Рабиа подчеркнул, что никакого ущерба экологии из-за возникшего инцидента нет.
"Слава Богу, пострадавших и погибших в результате инцидента нет, загрязнения воды не зафиксировано", - добавил он.
К операции по разблокировке контейнеровоза длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн привлечены сотрудники нидерландской компании, специализирующейся на морских спасательных работах. Кроме того, задействованы специалисты японской компании. Помощь по освобождению контейнеровоза предложили США и Турция.
В настоящий момент в районе ЧП скопилось более 300 судов, которые ждут возможности пройти через Суэцкий канал, передает РИА Новости.
Контейнеровоз Ever Given направлялся из КНР в Роттердам и 23 марта сел на мель, перегородив канал. Эксперты уже оценили финансовые потери: каждый час простоя канала приносит убытки в 400 миллионов долларов.
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Более 320 кораблей простаивают в очереди на вход в Суэцкий канал из-за инцидента с контейнеровозом, работы по снятию севшего на мель судна ведутся круглосуточно.
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