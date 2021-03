Немного сдвинули? Что известно о застрявшем в Суэцком канале контейнеровозе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мар – Sputnik. Контейнеровоз Ever Give Ever Given, застрявший в Суэцком канале, немного сдвинулся с места. Об этом сообщила в субботу со ссылкой на египетские источники израильская газета The Jerusalem Post.

По данным издания, это произошло после того, как с места происшествия было вывезено около 20 тыс. тонн песка.

Правда, чуть позже глава управления транспортной артерии Усама Рабиа уточнил, что информация неверная.

"Судно до сих пор не сдвинулось с места", - отметил он, рассказав журналистам о ходе операции и попытках снять контейнеровоз с мели.

Рабиа подчеркнул, что никакого ущерба экологии из-за возникшего инцидента нет.

"Слава Богу, пострадавших и погибших в результате инцидента нет, загрязнения воды не зафиксировано", - добавил он.

К операции по разблокировке контейнеровоза длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн привлечены сотрудники нидерландской компании, специализирующейся на морских спасательных работах. Кроме того, задействованы специалисты японской компании. Помощь по освобождению контейнеровоза предложили США и Турция.

В настоящий момент в районе ЧП скопилось более 300 судов, которые ждут возможности пройти через Суэцкий канал, передает РИА Новости.

Контейнеровоз Ever Given направлялся из КНР в Роттердам и 23 марта сел на мель, перегородив канал. Эксперты уже оценили финансовые потери: каждый час простоя канала приносит убытки в 400 миллионов долларов.