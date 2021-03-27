Пробеги за Лукашенко, «ябатькинги», пикеты у посольств – везде одни и те же люди

Источник материала: Салiдарнасць

Кто они, эти «неравнодушные граждане», появляющиеся то тут, то там?





Типичный «ябатькинг» / ВКонтакте

23 и 24 марта сторонники действующих властей пикетировали посольства США, Украины, Литвы и Польши в Минске. Они требовали не вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Заодно досталось Павлу Латушко, Светлане Тихановской и другим оппонентам Лукашенко. Присмотревшись к участникам пикетов, Еврорадио снова увидело знакомые лица.

Оказывается, одни и те же люди ходят на провластные митинги, автопробеги в поддержку Лукашенко, сидят на трибунах, когда он играет в хоккей и катается на лыжах. Кто они — активные участники «ябатькингов», появляющихся то тут, то там?

Осторожно: на фото в тексте экстремально высокая концентрация кислотных цветов.

Юлия Власова и Наталья Гулидова

Первая наша героиня — Юлия Власова. Во всяком случае, она так подписана в соцсетях. 24 марта она была среди тех, кто пикетировал посольство Литвы.





Юлия Власова с плакатом «Литовские марионетки европейской политики» / телеграм

На следующем фото рядом с Юлией Наталья Гулидова. Подруги часто оказываются там, где намечаются «лутинги».





Власова и Гулидова регулярно посещают провластные мероприятия / Еврорадио

А вот активистки Гулидова и Власова вместе с Лукашенко. Мы нашли фото, на которых они получают заряд бодрости и решительности. Причём у Власовой регулярно получается подобраться вплотную к руководителю Беларуси.





Фото с Лукашенко / Еврорадио

Сергей Гамолко, Александр Леонов и Максим Солдаткин

Сергей Гамолко, Максим Солдаткин и Александр Леонов постоянно присутствуют на провластных митингах. Почти всегда они приходят на них втроём.

Так было и 24 марта, когда «неравнодушные граждане» пикетировали посольство Литвы в Минске. Сергей Гамолко — с перечёркнутой свастикой, Александр Леонов — с флагом, Максим Солдаткин — на втором плане, в серой куртке:





Пикет возле посольства Литвы в Минске / Еврорадио

Судя по фотографиям в соцсетях, Гамолко и Солдаткин — бывшие военные.





Гамолко и Солдаткин в военной форме / Еврорадио

Леонов и Гамолко уже не в первый раз пикетируют западные посольства. Вот они рядом с посольством Литвы в Минске в сентябре 2020-го:





В сентябре 2020-го возле посольства Литвы / Еврорадио

А вот та же троица в «цепи солидарности» в Уручье:





Солдаткин, Леонов, Гамолко / ВКонтакте

Александр Леонов — ярый сторонник не только Лукашенко, но и Сталина, и «русского мира».





Александр Леонов сжигает БЧБ-ленточку, держит бюст Сталина, салютует на фоне Сталина и Лукашенко / Еврорадио

Стюша Тайм и Дмитрий Беляков

Пикетировать посольство Литвы пришли «инфлюенсеры» — блогеры Стюша Тайм и Дмитрий Беляков. Стюша вовсю расхваливает силовиков и Лукашенко в TikTok и в инстаграме. А параллельно сотрудничает с телеканалом СТВ.

Девушка утверждает, что для похода к литовскому посольству сторонники Лукашенко «самоорганизовались в интернете». Хотя, к примеру, после пикета возле посольства Украины его участники организованно проследовали к ближайшему офису Белорусского республиканского союза молодёжи.





Пост Стюши на странице ВКонтакте после пикетирования посольства / ВКонтакте

Стюша присутствовала на провластных митингах и раньше.





Гулидова, Стюша Тайм, Леонов, Гамолко / Еврорадио

А вот и блогер Дмитрий Беляков, который недавно собирался создать в Беларуси пророссийскую партию «Единое Отечество». Он тоже ходит на пикеты к посольствам.

На этом фото собран почти весь минский «актив» сторонников Лукашенко. Беляков — четвёртый слева в нижнем ряду.





Дмитрий Беляков — четвёртый слева в нижнем ряду / ВКонтакте

Людмила Игнатова

Пользователи фейсбука заметили, что некоторые участники провластных пикетов — актёры, которые снимаются на «Беларусьфильме» в массовых сценах. Их можно увидеть не только у посольств в Минске, но и в российских сериалах!

У Еврорадио получилось найти подтверждение этому наблюдению. Одна из пикетировавших посольство Польши — Людмила Игнатова. Она рассказала нам, что всегда (на всякий случай) носит с собой государственный флаг Беларуси. А к польскому посольству пришла от посольства Литвы, где несколько минут назад участвовала в аналогичном пикете.





Людмила Игнатова на пикете у посольства Польши 24 марта / Еврорадио

А вот фото из профиля Игнатовой во ВКонтакте: она действительно участвует в съёмках.





Людмила на съёмочной площадке / Еврорадио

Павел Чернявский

Мужчину лет тридцати, который пикетирует посольство Польши в Минске, зовут Павел Чернявский. Он считает, что европейские дипломаты давят на белорусскую судебную систему, посещая суды над политзаключёнными. И регулярно публикует в своих соцсетях фото и видео с провластных митингов.

В августе парень неоднократно участвовал в автопробегах в поддержку Лукашенко, осенью его вдохновляло закрашивание БЧБ-флагов на зданиях.

25 октября Чернявский прогуливался мимо автозаков, снимал крупным планом их колёса и кузовы, махал красно-зелёным флажком и благодарил силовиков: «Спасибо, ребята. Я снимаю не для этих. Я и сам такой, как и вы. Спасибо!»





Павел Чернявский (справа) на митинге возле посольства Литвы и в «обычной» жизни / Еврорадио

Судя по профилям в соцсетях, Павел был членом правления благотворительного проекта «Дари Надежду», бывал в арабских странах, интересуется оружием. Среди его друзей в фейсбуке — пресс-секретари Министерства обороны, Следственного комитета и правительства Беларуси.

Эти же люди говорят слова благодарности милиции

Еврорадио обратило внимание на ещё одну активность завсегдатаев провластных митингов. Они записывают видео, на которых хвалят минскую милицию. В последнее время такие ролики регулярно появляются в соцсетях — например, на страничке «Минская милиция» в фейсбуке.

Например, «житель Центрального района г. Минска Павел Юрьевич благодарит сотрудников Центрального РУВД за мир и спокойствие в районе». Это знакомый нам Павел Чернявский — по-видимому, на своём рабочем месте:





Здесь же — монолог минчанки Натальи — уже знакомой нам Натальи Гулидовой.





Нам удалось найти десяток подобных роликов, опубликованных в марте. Есть ощущение, что минская милиция целенаправленно работает, чтобы изменить имидж «карателей», который сложился у неё в последнее время в соцсетях.

Только вот среди желающих поблагодарить её за работу — нет, нет, да и попадаются люди из всё того же «актива», который кочует с одного митинга в поддержку действующих властей на другой.