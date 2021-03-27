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СК требует признать редакцию телеграм-каналов Степана Путило экстремистской организацией
Источник материала: Навiны
Управление Следственного комитета по Минску требует признать редакцию телеграм-каналов, созданных Степаном Путило и «иными лицами», иностранной экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории Беларуси.
В октябре прошлого года суд Центрального района Минска
Как
«Кроме этого, установлены факты, подтверждающие, что деятельность вышеуказанных лиц уже объединена в организацию, офис которой расположен в городе Варшава (Польша). Помимо описанного, они финансово подпитывались и от размещения рекламы на экстремистских ресурсах», — говорится в сообщении.
По собранным данным следователи установили в деятельности редакции «признаки иностранной экстремистской организации».
«В настоящее время УСК по городу Минску инициировано признание редакции, фактически созданной Степаном Путило и иными лицами, иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Республики Беларусь», — сообщает СК.
Материалы переданы «в компетентные органы для принятия решения».
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Управление Следственного комитета по Минску требует признать редакцию телеграм-каналов, созданных Степаном Путило и «иными лицами», иностранной экстремистской...
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