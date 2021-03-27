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СК требует признать редакцию телеграм-каналов Степана Путило экстремистской организацией

27.03.2021 17:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Управление Следственного комитета по Минску требует признать редакцию телеграм-каналов, созданных Степаном Путило и «иными лицами», иностранной экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории Беларуси.

СК требует признать редакцию телеграм-каналов Степана Путило экстремистской организацией
Степан Путило. Фото svaboda.org

В октябре прошлого года суд Центрального района Минска признал экстремистскими популярный телеграм-канал, созданный Путило, и логотип канала.

Как отмечает пресс-служба СК, следствие установило группу лиц, которая занимается «поиском, сбором, анализом и созданием информационных сообщений и материалов для размещения» в каналах и получает за это денежное вознаграждение.

«Кроме этого, установлены факты, подтверждающие, что деятельность вышеуказанных лиц уже объединена в организацию, офис которой расположен в городе Варшава (Польша). Помимо описанного, они финансово подпитывались и от размещения рекламы на экстремистских ресурсах», — говорится в сообщении.

По собранным данным следователи установили в деятельности редакции «признаки иностранной экстремистской организации».

«В настоящее время УСК по городу Минску инициировано признание редакции, фактически созданной Степаном Путило и иными лицами, иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Республики Беларусь», — сообщает СК.

Материалы переданы «в компетентные органы для принятия решения».

 

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Теги: Минск
 
 
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Управление Следственного комитета по Минску требует признать редакцию телеграм-каналов, созданных Степаном Путило и «иными лицами», иностранной экстремистской...
 
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