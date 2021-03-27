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В Минске снова задерживали людей

27.03.2021 18:05 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Силовики вновь хватали всех без разбора, применяя силу. Задержаны журналисты и члены Координационного совета.

Сегодня в Минске были задержаны редакторы портала TUT.by Анна Калтыгина и Галина Уласик. В районе площади Бангалор в Минске задержали главного редактора «Нашай нівы» Егора Мартиновича и фотографа издания Надю Бужан. ГАИ остановило их машину, а потом омоновцы отвели их в автозак.

В Минске задержана член Координационного совета и экс-доцент МГЛУ Наталья Дулина.

Сегодня утром минчане могли наблюдать давно забытую картину: по улицам проехала огромная колонна спецтехники и автобусы с военными. 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Силовики вновь хватали всех без разбора, применяя силу. Задержаны журналисты и члены Координационного совета.
 
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