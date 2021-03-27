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Возле метро "Пушкинская" задержан мужчина с пистолетом "Премьер-4"
Источник материала: Партизан
Милиция задержала мужчину с аэрозольным пистолетом "Премьер-4" возле метро "Пушкинская" в Минске. Он объяснил, что приобрёл оружие в интернете для самообороны и защиты собак.
Задержанный мужчина с пистолетом "Премьер-4"/ t.me/pressmvd
Такой пистолет — известное средство самообороны,
"В данный момент по данному факту устанавливаются все обстоятельства", — пишет телеграм-канал пресс-секретаря МВД Беларуси.
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Милиция задержала мужчину с аэрозольным пистолетом "Премьер-4" возле метро "Пушкинская" в Минске. Он объяснил, что приобрёл оружие в интернете для самообороны и...
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