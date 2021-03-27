ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Возле метро "Пушкинская" задержан мужчина с пистолетом "Премьер-4"

27.03.2021 18:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Милиция задержала мужчину с аэрозольным пистолетом "Премьер-4" возле метро "Пушкинская" в Минске. Он объяснил, что приобрёл оружие в интернете для самообороны и защиты собак.



Задержанный мужчина с пистолетом "Премьер-4"/ t.me/pressmvd

Такой пистолет — известное средство самообороны, передает Еврорадио. В России его можно приобрести в интернет-магазинах.

"В данный момент по данному факту устанавливаются все обстоятельства", — пишет телеграм-канал пресс-секретаря МВД Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция задержала мужчину с аэрозольным пистолетом "Премьер-4" возле метро "Пушкинская" в Минске. Он объяснил, что приобрёл оружие в интернете для самообороны и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске снова задерживали людей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by