Журналистку Катерину Андрееву поставили на профилактический учет в СИЗО как «склонную к экстремизму»









пишет Медиазона. По словам Ильяша, решение о постановке на учет принималось на «специальной комиссии», на которой у Андреевой в том числе уточнили, признает ли она свою вину,Медиазона.





«Катя сказала, что не признает. Профилактический учет означает, что теперь она находится на особом контроле у администрации тюрьмы. В частности, на дверях у нее теперь будет висеть коричневая карточка — так помечаются камеры, где есть "склонные к экстремизму". В самой камере для Кати определено особое место, где она обязана находиться в тот момент, когда заходит надзиратель. Также ее теперь периодически будут вызывать на профилактические беседы. При отправке в колонию "экстремистский" статус за ней будет сохранен. Кстати, в учетной карточке Кати есть пометка — "змагарка". То есть политический характер ее дела никто не скрывает», — написал Ильяш.





По информации Игоря Ильяша, на такой же учет в СИЗО хотят поставить и журналистку Дарью Чульцову.





«Тот факт, что "склонность к экстремизму" одновременно разглядели и у Кати, и у Даши, позволяет предположить, что это решение принималось не на уровне местной администрации», — уверен муж Андреевой.



