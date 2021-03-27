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Журналистку Катерину Андрееву поставили на профилактический учет в СИЗО как «склонную к экстремизму»

27.03.2021 18:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналистку телеканала «Белсат» Катерину Андрееву, осужденную за стрим с «площади Перемен» на два года колонии, поставили на профилактический учет в жодинском СИЗО как «склонную к экстремизму и иным деструктивным действиям». Об этом сообщил в фейсбуке ее муж Игорь Ильяш.



По словам Ильяша, решение о постановке на учет принималось на «специальной комиссии», на которой у Андреевой в том числе уточнили, признает ли она свою вину, пишет Медиазона.

«Катя сказала, что не признает. Профилактический учет означает, что теперь она находится на особом контроле у администрации тюрьмы. В частности, на дверях у нее теперь будет висеть коричневая карточка — так помечаются камеры, где есть "склонные к экстремизму". В самой камере для Кати определено особое место, где она обязана находиться в тот момент, когда заходит надзиратель. Также ее теперь периодически будут вызывать на профилактические беседы. При отправке в колонию "экстремистский" статус за ней будет сохранен. Кстати, в учетной карточке Кати есть пометка — "змагарка". То есть политический характер ее дела никто не скрывает», — написал Ильяш.

По информации Игоря Ильяша, на такой же учет в СИЗО хотят поставить и журналистку Дарью Чульцову.

«Тот факт, что "склонность к экстремизму" одновременно разглядели и у Кати, и у Даши, позволяет предположить, что это решение принималось не на уровне местной администрации», — уверен муж Андреевой.

18 февраля суд Фрунзенского района Минска приговорил журналисток «Белсата» Катерину Андрееву и Дарью Чульцову к двум годам лишения свободы за стрим с акции памяти Романа Бондаренко на «Площади Перемен». 15 ноября их задержали на квартире, из которой они вели трансляцию, и обвинили в организации протестов по статье 342 УК (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).
 
Теги: Минск
 
 
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Журналистку телеканала «Белсат» Катерину Андрееву, осужденную за стрим с «площади Перемен» на два года колонии, поставили на профилактический учет в жодинском...
 
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