«Завод АКБ угрозы никакой не несет» — губернатор

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Елена Дашкевич задала во время прямой линии губернатора Брестчины Юрия Шулейко вопрос о введении в эксплуатацию завода по производству аккумуляторных батарей под Брестом и несостоявшемся местном референдуме по этому поводу. Вот как звучал ответ главы области:





«В основу референдума могли лечь спорные вопросы о строительстве/нестроительстве завода. Логически, завод уже был построен (к моменту, когда Александром Лукашенко была допущена возможность проведения референдума. – Ред.). Завод строился по инвестиционной программе Республики Беларусь. То, что обращались наши, так сказать, оппоненты о проведении референдума в сельсовет (Тельминский. – Ред.), то мы не можем такой референдум юридически провести, потому что это госинвестпрограмма. Могу сравнить, как выходец из Гродненской области, что мы построили БелАЭС, не проводя референдума; в Гродно будет строиться 2-я очередь азотно-тукового комбината, который в разы несопоставим по масштабам и влиянию на окружающую среду с аккумуляторным заводом, и никто не проводит никаких референдумов. А в основу работы завода АКБ положено то, что на сегодняшний день все нормативные показатели, так называемые ПДК (предельно допустимые концентрации. – Ред.), которые получил аккумуляторный завод, соответствуют действительности, и сегодня выбросы не превышают даже половины от введенных ПДК.





Завод стоит на жесточайшем экологическом контроле. Он продолжается. Сегодня мониторинг доступен на сайте аккумуляторного завода, где вы видите, какие могут быть выбросы в той или иной точке, с определенной периодичностью.





Завод угрозы никакой не несет. Но если там будет малейшее нарушение в течение трех раз по экологическому законодательству, завод приостанавливает свою работу до устранения замечаний со стороны экологов или других компетентных служб, который проводят сегодня мониторинг воды, атмосферного воздуха и соблюдения природоохранного законодательства».





Автор вопроса поблагодарила за ответ и обменялась с Юрием Шулейко пожеланиями здоровья и хорошего настроения.