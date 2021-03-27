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Каникул в школах в следующем учебном году станет меньше
Источник материала: Партизан
В следующем учебном году каникул у школьников будет на один день меньше. Минобразования сообщило, как будут учиться дети.
Фото: tambov.mk.ru
Так,
Для учащихся 1-х и 2-х классов в ІІІ четверти проводятся дополнительные зимние каникулы — они продлятся 7 дней, с 14 по 20 февраля 2022 года.
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В следующем учебном году каникул у школьников будет на один день меньше. Минобразования сообщило, как будут учиться дети.
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