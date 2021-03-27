Мужики плакали под «Солнышко» и «Алешку». Группа «Руки вверх» собрала «Минск-Арену»

Источник материала: Onliner 26 марта в «Минск-Арене» прошло, вероятно, самое крупное культурно-массовое мероприятие этой весны — концерт российской группы «Руки вверх». Один из самых молодых членов нашей редакции нацепил олимпийку и отправился на шоу легенд поп-музыки девяностых, чтобы узнать, в чем секрет Сергея Жукова и почему после 26 лет карьеры он все еще с легкостью собирает самые большие залы по всему СНГ.

Когда вся переполненная маршрутка синхронно вышла на «Минск-Арене», стало понятно, что Сергей Жуков жил, жив и, наверное, проживет еще очень долго.

«Ой, а что это, мы все на „Руки вверх“, что ли?! Ну погнали, ребятки!» — обсуждали фанаты еще по дороге.





За час до концерта преданные «крошки» и «Алешки» уже толпились у входа, активно выясняя, кто из них перед кем занимал, прямо как в поликлинике. Большинство посетителей шоу уже давно сменили начесы и олимпийки на офисные рубашки и вечерние платья. Некоторые даже пришли с детьми и снаружи казались слишком взрослыми всего этого поп-рейва. Но когда у кого-то в толпе из динамика телефона заиграла «18 мне уже», целый хор затянул знакомые слова. Правда, полушепотом и пока что явно стесняясь, зато так искренне!





Собственно, ностальгический подтекст мероприятия никак не скрывался. При этом назвать его дискотекой для переживших лихие девяностые тоже было сложно. Примерно 30% зрителей составляли вполне себе молодые люди, которых, вероятно, рожали еще под «Ну где же вы девчонки». В общем-то, я и сам был из тех, кто живет меньше, чем Сергей Жуков поет на сцене. А коллективу, на секундочку, исполнилось уже 26 лет.





За эти годы серьезно изменился и сам Жуков. Из простецкого дворового парнишки он превратился в заслуженного мэтра русской попсы, стал успешным бизнесменом (открыл с женой сеть кондитерских) и попал в список Forbes. В общем, если бы Сергею действительно не нравились его песни, он мог бы спокойно не выступать больше никогда в жизни.





Одна его домашняя коллекция автографов стоит немногим меньше суммарной выручки за вчерашний концерт в Минске. Если человек может потратить десятки тысяч долларов на бумажку с подписью всех четырех членов The Beatles, Майкла Джексона или Мадонны, значит, с финансами у него полный порядок. Тем не менее Жуков все еще поет, и это обнадеживает. Значит, есть все основания полагать, что сегодня нас ждет не просто гастрольный чес для галочки, а хорошее шоу, сделанное для себя и для людей.





По танцполу нервно бегает и разминается парнишка лет 20 в спортивных штанах и красной майке. Обычно так рок-фанаты готовятся к лютому слэму, чтобы не потянуть мышцы. Это было странно, ведь мы не на Limp Bizkit, в конце-то концов! Было бы шоком увидеть серклпит и зажженные фаеры под «Он тебя целует».





Минут через 20 этот парнишка задвигается так активно и самоотверженно, будто для него это был не концерт, а персональный кастинг в подтанцовку Сергея Жукова. При этом, в отличие от концерта тех же Limp Bizkit, никто из его соседей по танцполу не получит ни одной травмы.





«Серый, выходи!» — этот крик раздавался из-за моей спины каждые 5—7 минут перед началом шоу.

После него обычно шла изобретательная трехэтажная конструкция с общим посылом вроде такой: «[Ну как же так], такие бабки потратили, а он, [нехороший человек], концерт задерживает!» Недовольного слушателя звали Владимир. Ему 56 лет, и он пришел на концерт с дочерью: «Я его, [блин], с 20 лет слушаю, понимаешь? Вот, дочурку привел, чтобы она моей [бурной] молодости вкусила. Сейчас ехали в такси, так она все песни наизусть пела! Причем [отлично] пела! Слушай, а его же Серый зовут, а не Рома? Я все правильно ору?»





Попытался объяснить Владимиру, что задержки перед концертом — это нормальная история, не стоит из-за этого так переживать. Ну и что насчет Сергея он прав, но вряд ли Жуков услышит его зов из гримерки. Мы даже немного подружились в процессе, и я был очень рад, что с выходом на сцену главного героя вечера все недовольство Владимира как рукой сняло. Прыгал как молодой!





«Добрый вечер, Минск! Сегодня я самый счастливый человек на земле! Потому что мало кому в наше время удается выступить перед 14 тысячами человек. Вы все сегодня попадете в историю!» — Жуков действительно выглядел очень бодро, а на его футболке было столько страз, что казалось, будто все фонарики из зала отражаются от него, как от диско-шара.





Стоит также отметить его танцоров. Помнится, однажды моя мама рассказывала, как в молодости была на концерте группы «Руки вверх», и там Сергей Жуков поразил ее невообразимой брейк-стойкой на трех пальцах. Так вот сегодня львиную долю физической активности взяла на себя именно подтанцовка, позволив Сергею сосредоточиться на пении. В основном он лишь кивал головой, поправлял волосы и периодически подыгрывал себе правой рукой на невидимом синтезаторе.





Но пел Жуков, справедливости ради, очень неплохо. Голос все еще тот, что еще недавно звучал из каждого утюга: высокий, немного гнусавый, со вкусом неидеального, но счастливого детства.





Пол ходит ходуном, люди вокруг счастливы. После порции старых боевиков началась лирическая часть. На «Алешке» меня зажевали жернова из медляков. А после «Солнышка» и слезоточивого спича Сергея о том, что любимых людей ни в коем случае нельзя терять, на плече у моего соседа по танцполу разрыдался какой-то незнакомый парень — просто обернулся, обнял и заплакал. Тот в ответ не сказал ни слова — лишь понимающе похлопал по спине. Это был крайне странный, но очень трогательный момент.





В середине шоу Жуков скрылся за кулисами, чтобы переодеться и отдышаться, а вместо него сцену заняли Gayazovs Brothers. Поначалу по залу эхом расходилось негромкое «Кто это вообще?», но после въедливого припева со словами «Вы меня все зае…, хочу на Бали» бо́льшая часть зрителей признали принцев кальян-рэпа и продолжили прыгать. «Это худые и молодые „Руки вверх“», — так представил ребят сам Жуков. Если начистоту, стилистических различий у коллективов немало, но каши гости вроде бы не испортили: даже Владимир с дочкой бодро притопывали ножкой.

«Знаете, сколько песен у группы „Руки вверх“? Целых 340! Это 17 альбомов! Если я начну петь все, мы с вами задержимся тут до следующей пятницы».





Кажется, бо́льшая часть «Минск-Арены» была бы, в общем-то, не против такого поворота событий. С потолка сыпался дождик, пушки на сцене стреляли дымом, стробоскопы били по глазам, а довольная публика сходила с ума. В целом песни группы «Руки вверх» условно можно поделить на две категории в зависимости от барабанного ритма.





Первые делают «туц-туц-туц», а вторые — «пуф-пыщ». И те и другие в итоге приводят к одному результату: с танцпола уставшие фанаты обычно уползают без ног, как Терминатор по конвейеру. Такая вот простая и нехитрая музыка. Но она все еще способна заставить 14 тысяч человек на два часа забыть о своих проблемах, а значит, она более чем имеет право на жизнь.





«Завтра у вас все будет болеть, но это будет боль от счастья!» — сказал Жуков. И был прав. У пухлого мужичка в олимпийке, что танцевал рядом со мной, уже началась отдышка, но он не собирался останавливаться. Ведь дальше шла бронебойная финалочка, текст которой знаю наизусть даже я. После первых же нот долгожданной «18 мне уже» с потолка «Минск-Арены» в толпу упали сотни огромных красных шариков, которые сразу же разлетелись по всему залу.





Поначалу люди подбивали их вверх, но потом решили, что шарик станет отличным дополнением к недешевым билетам в фан-зону и лучше бы его забрать с собой. Я даже стал свидетелем легких потасовок между мужчинами за право обладания таким шаром, но заканчивались они всегда компромиссом и словами вроде «Ладно, подари его жене, брат!». Свой шар я отдал женщине с ребенком — малыш был рад.





Заиграл опенинг «Санта-Барбары», включился свет — концерт был окончен. Сергей Жуков откланялся, поблагодарил Минск и был таков. Довольные люди с красными шариками побежали за куртками по узким коридорам «Минск-Арены», как эритроциты по венам. Позже, уже на остановке благодаря этим шарам нам несколько раз посигналят водители, приняв посетителей концерта за участников стихийного митинга. Впрочем, эта подробность только повеселила людей — всем водителям радостно махали в ответ.





Несмотря на легкую контузию, полученную из-за бесконечных «туц-туц-туц», я в целом неплохо провел время. С большой вероятностью более масштабного культурного мероприятия, чем концерт группы «Руки вверх», этой весной в Беларуси уже не пройдет. Было приятно снова увидеть такое количество счастливых людей рядом. Да, «Руки вверх» — это не моя музыка и не моя история. Вероятно, моей маме тут понравилось бы куда больше. Но песни Сергея Жукова, похоже, все еще живы и способны дарить позитивные эмоции, которых сейчас как раз очень не хватает белорусам. Поэтому что-то подсказывает мне, что на сегодняшнем дополнительном концерте коллектива «Минск-Арена» снова будет трещать по швам.