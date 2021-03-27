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Фейки и травля в СМИ: за что не любят Меган Маркл и кто скорее всего лжет
27.03.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Травля в СМИ и фейк о том, что мать Меган сидела в тюрьме. Почему Букингемский дворец против сериала "Корона" и зачем Гарри и Меган подписали контракты с Netflix и Spotify. О главных скандалах и фейках вокруг королевской семьи рассказала редактор Sputnik International Александра Серебрякова.
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Мысли о суициде и расизм во дворце: "скользкие" моменты интервью Гарри и Меган. Что такое "Мегзит" и в чем суть конфликта королевской семьи и герцогов Сассекских.
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