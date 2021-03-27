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Американский фигурист Натан Чен стал трехкратным чемпионом мира
Источник материала: Партизан
Американец Натан Чен стал трехкратным чемпионом мира по фигурному катанию, завоевав золото в одиночном катании на соревнованиях в Стокгольме.
Фото: instagram.com/nathanwchen
В субботу, 27 марта, Чен в сумме набрал 320,88 балла и занял первое место.
Серебро досталось японцу Юме Кагияме, который набрал 291,77 балла,
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Американец Натан Чен стал трехкратным чемпионом мира по фигурному катанию, завоевав золото в одиночном катании на соревнованиях в Стокгольме.
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