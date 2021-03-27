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Американский фигурист Натан Чен стал трехкратным чемпионом мира

27.03.2021 19:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американец Натан Чен стал трехкратным чемпионом мира по фигурному катанию, завоевав золото в одиночном катании на соревнованиях в Стокгольме.


Фото: instagram.com/nathanwchen

В субботу, 27 марта, Чен в сумме набрал 320,88 балла и занял первое место. 

Серебро досталось японцу Юме Кагияме, который набрал 291,77 балла, пишет vm.ru. Третьим стал японский фигурист Юдзуру Хань.
 
 
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Американец Натан Чен стал трехкратным чемпионом мира по фигурному катанию, завоевав золото в одиночном катании на соревнованиях в Стокгольме.
 
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