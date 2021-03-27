ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В доме и мастерской художника Алеся Пушкина провели обыски. Пострадали картины

27.03.2021 19:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В деревне Бобр, где живет художник Алесь Пушкин, в рамках уголовного дела прошел обыск. Его проводили в доме и в мастерской художника..

На обыск, который начался в 2 часа ночи, приехали люди из Гродненского отдела Следственного комитета и пятеро омоновцев. По итогу обысков забрали телефоны и технику всех членов семьи, включая несовершеннолетних сына и дочери.

В мастерской художника силовики разбили стекло и повредили картины. 

Вчера, 26 марта, стало известно, что прокуратура Гродно возбудила уголовное дело в отношении руководителя частного учреждения «Центр городской жизни» и журналиста «Белсата» Павла Можейко и художника Алеся Пушкина, а также других лиц за совершение умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма по ч. 3 ст. 130 УК.

Алесь Пушкин прилетел из Киева в Минск вечерним рейсом 26 марта. По приезду в Беларусь он должен был отбыть 10-дневную изоляцию, но сегодня связи с ним нет.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В деревне Бобр, где живет художник Алесь Пушкин, в рамках уголовного дела прошел обыск. Его проводили в доме и в мастерской художника..
 
Новости дня
Новости разные
 
Усаў: «Добра, што лукашэнкаўскіх прапагандыстаў выкінулі з Еўрабачання, але шкада што…»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by