Минск в осаде. Фальстарт горячей весны

Более ста человек, по данным МВД, задержано в Беларуси в субботу, 27 марта, за участие в несанкционированных массовых акциях, хотя, по заявлению пресс-службы МВД, ни одной акции протеста не состоялось.





Последние действительно массовые акции протеста прошли в ноябре. Затем протестная активность перешла на локальный уровень — районные марши, дворовые мероприятия.

Ожидалось, что с наступлением тепла, после затяжной зимы выступающие за перемены белорусы вернутся на улицы. И вернутся массово, ведь инициативу Светланы Тихановской о переговорах с режимом Лукашенко поддержало более 700 тысяч человек. Часом Х должен был стать День Воли — сакральный праздник для национально ориентированной публики.

В этом году День Воли выпал на будний день, в связи с чем массовое празднование и старт горячей весны было решено отложить на субботу, 27 марта. План действий распространялся через популярные телеграм-каналы, некоторые из которых белорусскими властями признаны экстремистскими.

Накануне вечером было объявлено, что акция начнется в 14:00, а местом сбора будет площадь Якуба Коласа.

Уже с утра центр города был взят под контроль представителями силовых органов. Спецтехника и сотрудники в балаклавах и масках были замечены фактически во всех точках центральной части Минска, где могли бы собраться люди.





























Наибольшее, пожалуй, скопление спецтехники и живой силы наблюдалось у Дворца Независимости. Складывалось впечатление, что там готовились к атаке вражеских войск — натовских орд, надо полагать.









Силовики не просто сидели в, так сказать, засаде. Проверки прохожих и даже задержания начались задолго до двух часов дня.

Вскоре в телеграм-каналах появилось новое сообщение — менялась точка сбора с площади Якуба Коласа на площадь Бангалор. Достаточно быстро были перекрыты основные дороги, ведущие к площади Бангалор, туда была переброшена спецтехника.













Силовики начали зачистку — задерживали простых прохожих, пассажиров на остановках, велосипедистов, людей во дворах. В том числе были задержаны журналисты TUT.by и «Нашай нівы».













































А вот пропагандистам Григорию Азарёнку с СТВ и Константину Придыбайло с Russia Today везде был зеленый свет. К ним даже приставили парочку тихарей. А то ведь и на пощечины можно нарваться.





В общем, акции протеста сегодня у белорусов не получилось. Понимая это, в телеграм-каналах появился новый план — вернуться к локальному формату и продолжить празднование Дня Воли у себя на районах.









Переведя Минск фактически на военное положение, режим, безусловно, сбил протестный настрой, многих вынудил задуматься, стоит ли сегодня рисковать свободой. Тем более что СК действовал в режиме «иногда не до законов», пригрозив участникам уличных акций уголовной ответственностью и возбудив дело в отношении авторов призывов к массовым акциям.

Но в тоже время власти, бросив на улицы вооруженных силовиков, еще больше противопоставили себя обществу, четко показав, что в этой стране они считают себя хозяевами, а все остальные должны ходить по струночке и плясать под дудочку.