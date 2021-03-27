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Для кого Меган Маркл испекла свой фирменный пирог?

27.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Для кого Меган Маркл испекла свой фирменный пирог?

В честь Месяца женской истории герцогиня Сассекская приготовила сладкий «handmade» сюрприз для группы женщин из Чикаго, рассказывает журнал ELLE.

Меган Маркл преподнесла им свой фирменный домашний пирог на оливковом масле с лимонами, которые она выращивает в своём саду в Калифорнии.

Подарок герцогини был приготовлен при содействии World Central Kitchen и Фонда герцогов Сассекских Archewell Foundation. Скандал в королевском семействе не мешает Меган и Гарри продолжать благотворительную деятельность.  

На странице World Central Kitchen в социальных сетях появилось фото группы сотрудников, позирующих с пирогом, который Меган Маркл испекла для них.

Фото: Pinterest

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В честь Месяца женской истории герцогиня Сассекская приготовила сладкий «handmade» сюрприз для группы женщин из Чикаго, рассказывает журнал ELLE. Меган Маркл...
 
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