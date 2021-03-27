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Аналитики Barclays назвали срок достижения коллективного иммунитета в странах ЕС

27.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Аналитики Barclays назвали срок достижения коллективного иммунитета в странах ЕС

Эксперты банка Barclays прогнозируют достижение коллективного иммунитета против COVID-19 у населения Европейского союза к осени, информирует РБК.

Перебои в поставках вакцины и неуверенный старт прививочной кампании в ЕС не помешает достичь уровня иммунизации населения от COVID-19 в 70% уже к концу сентября текущего года. К такому выводу пришли эксперты банка Barclays.

По данным банка, средняя доля вакцинированных граждан Евросоюза составляет 10%. Среди вакцин, которые применяются на территории союза, первое место занимает препарат от «Pfizer», на втором месте – «AstraZeneca».

Предполагается, что объёмы поставок вакцин в страны Европейского Союза должны резко возрасти во втором квартале 2021 года, и составят 360 млн доз.

Как утверждают в Barclays, темпы вакцинации увеличатся благодаря, во-первых, ускорению реализации полученных Евросоюзом дополнительных объёмов вакцин, а именно препарата «AstraZeneca». Второй фактор – разрешение на использование в ЕС вакцины от компании «Johnson&Johnson».

Проблема вакцинации обсуждалась на прошедшем 25 марта саммите Евросоюза, где лидеры стран-членов решали вопрос распределения 10 млн вакцин «Pfizer», которые будут поставлены в регион во втором квартале 2021 года.

Фото: Pixabay

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Эксперты банка Barclays прогнозируют достижение коллективного иммунитета против COVID-19 у населения Европейского союза к осени, информирует РБК. Перебои в поставках...
 
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