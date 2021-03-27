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Бейонсе обокрали: сумма ущерба – 1 млн долларов
Источник материала: ОНТ
В Лос-Анджелесе неизвестные ограбили склад, принадлежащий певице Бейонсе, похитители вынесли ценные вещи на сумму $1 млн,
Среди украденного – дизайнерские платья и сумки. Это не первое ограбление складских помещений певицы: за прошедший месяц их вскрывали несколько раз, при этом были украдены и вещи стилиста Бейонсе, которые хранились там же.
Полиция проводит расследование и устанавливает личности грабителей.
Фото: Gareth Cattermole/Getty Images
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В Лос-Анджелесе неизвестные ограбили склад, принадлежащий певице Бейонсе, похитители вынесли ценные вещи на сумму $1 млн, рассказывает журнал Tatler. Среди...
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