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Бейонсе обокрали: сумма ущерба – 1 млн долларов

27.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бейонсе обокрали: сумма ущерба – 1 млн долларов

В Лос-Анджелесе неизвестные ограбили склад, принадлежащий певице Бейонсе, похитители вынесли ценные вещи на сумму $1 млн, рассказывает журнал Tatler.

Среди украденного – дизайнерские платья и сумки. Это не первое ограбление складских помещений певицы: за прошедший месяц их вскрывали несколько раз, при этом были украдены и вещи стилиста Бейонсе, которые хранились там же.

Полиция проводит расследование и устанавливает личности грабителей.

Фото: Gareth Cattermole/Getty Images

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В Лос-Анджелесе неизвестные ограбили склад, принадлежащий певице Бейонсе, похитители вынесли ценные вещи на сумму $1 млн, рассказывает журнал Tatler. Среди...
 
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