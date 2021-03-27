Бейонсе обокрали: сумма ущерба – 1 млн долларов

Источник материала: ОНТ

В Лос-Анджелесе неизвестные ограбили склад, принадлежащий певице Бейонсе, похитители вынесли ценные вещи на сумму $1 млн, рассказывает журнал Tatler.

Среди украденного – дизайнерские платья и сумки. Это не первое ограбление складских помещений певицы: за прошедший месяц их вскрывали несколько раз, при этом были украдены и вещи стилиста Бейонсе, которые хранились там же.

Полиция проводит расследование и устанавливает личности грабителей.

Фото: Gareth Cattermole/Getty Images

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram