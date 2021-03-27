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27 марта сборная Беларуси по футболу сыграет с командой Эстонии
Источник материала: ОНТ
Футболисты сборной Беларуси сегодня проведут первый матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
В стартовой игре квалификационной группы D команда Михаила Мархеля на стадионе «Динамо» сыграет с соперниками из Эстонии. Начало встречи – в 20:00. Матч будет судить ирландская бригада, которую возглавляет рефери FIFA Роберт Хеннесси.
Ранее сборные Беларуси и Эстонии встречались между собой четыре раза – у нашей команды две победы, у соперников – одна, еще один матч завершился вничью.
Во вторник белорусские футболисты сыграют с Бельгией. Также в отборочной группе D выступают сборные Чехии и Уэльса.
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Футболисты сборной Беларуси сегодня проведут первый матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. В стартовой игре квалификационной группы D команда Михаила...
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