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СКА вышел в финал Западной конференции КХЛ
Источник материала: ОНТ
В Континентальной хоккейной лиге определился первый финалист плей-офф Западной конференции – это СКА из Санкт-Петербурга.
В пятом матче серии армейцы обыграли московское «Динамо» – 4:0. Во второй полуфинальной паре Запада лидируют хоккеисты ЦСКА в противостоянии с «Локомотивом». Счёт в серии – 3:2. Очередной матч команды проведут сегодня. Начало в 17 часов.
На Востоке в финал конференции вышли игроки казанского «Ак Барса». Также за выход в следующий раунд спорят омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург».
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В Континентальной хоккейной лиге определился первый финалист плей-офф Западной конференции – это СКА из Санкт-Петербурга. В пятом матче серии армейцы обыграли...
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