ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СКА вышел в финал Западной конференции КХЛ

27.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

СКА вышел в финал Западной конференции КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге определился первый финалист плей-офф Западной конференции – это СКА из Санкт-Петербурга. 

В пятом матче серии армейцы обыграли московское «Динамо» – 4:0. Во второй полуфинальной паре Запада лидируют хоккеисты ЦСКА в противостоянии с «Локомотивом». Счёт в серии – 3:2. Очередной матч команды проведут сегодня. Начало в 17 часов.  

На Востоке в финал конференции вышли игроки казанского «Ак Барса». Также за выход в следующий раунд спорят омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Континентальной хоккейной лиге определился первый финалист плей-офф Западной конференции – это СКА из Санкт-Петербурга.  В пятом матче серии армейцы обыграли...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минск в осаде. Фальстарт горячей весны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by