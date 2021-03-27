«Металлург» сократил отставание в полуфинальной серии хоккейного Кубка Президента против «Юности».

Источник материала: ОНТ

Хоккеисты жлобинского «Металлурга» сократили отставание в полуфинальной серии Кубка Президента против минской «Юности».

Столичная команда уже на 8-й минуте встрече лидировала со счетом 2:0. Но затем хоккеисты «Металлурга» смогли отыграться. А за пять минут до конца встречи нападающий жлобинской команды Виталий Пинчук установил окончательный счет – 3:2. Для 19-летнего форварда это уже пятая шайба в плей-офф.

Таким образом, счет в серии – 3:2 в пользу «Юности». Следующий матч команды проведут завтра. Напомним, первыми в финал Кубка Президента вышли хоккеисты «Гомеля».

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