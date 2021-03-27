В Минске задержан мужчина с оружием

Источник материала: ОНТ

Сегодня днём возле станции метро «Пушкинская» сотрудники милиции задержали 30-летнего жителя Вилейского района, у которого было найдено оружие, сообщает МВД Беларуси.

При себе мужчина имел газовый и сигнальный пистолеты. В ходе досмотра его вещей также были обнаружены патроны, складной нож и лазерная указка.

Установлено, что мужчина состоит в деструктивных Telegram-чатах. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности.

Правоохранители в настоящий момент устанавливают все обстоятельства дела.

Министерство внутренних дел напоминает: интернет-призывы к участию в протестах не должны становиться руководством к действию.

Фото и видео: МВД

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