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Пятые сутки очереди на белорусско-литовской границе: обстановка в пункте «Каменный Лог» без улучшений
Источник материала: ОНТ
Обстановка на белорусско-литовской границе в пункте « Каменный Лог» – без улучшений. Из-за программного сбоя у литовских коллег белорусские таможенники не могут оформить все стоящие в пункте пропуска большегрузы. Литовцам приходится оформлять их вручную. В связи с этим, процесс существенно замедляется. В режиме ожидания сейчас порядка двух тысяч фур, и они продолжают прибывать.
На данный момент, среднее время ожидания въезда на литовскую сторону большегрузами – порядка восьми часов.
Ставшая уже традиционной на белорусско-литовской границе напряженная ситуация с образованием очередей негативно сказывается на всех участниках процесса – теряют время и деньги не только перевозчики, но и получатели и отправители, товары которых следуют через белорусско-литовский коридор. Нарушаются сроки поставки, срываются договоры, что наносит вред экономике многих государств.
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Пятые сутки очереди на белорусско-литовской границе: обстановка в пункте «Каменный Лог» без улучшений
Обстановка на белорусско-литовской границе в пункте « Каменный Лог» – без улучшений. Из-за программного сбоя у литовских коллег белорусские таможенники не могут...
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