Жесткие столкновения протестующих с полицией прошли в Великобритании

Источник материала: ОНТ

Жесткие столкновения с полицией в Великобритании. Жители Бристоля вышли протестовать против ограничения протестов. Это новый вид «недовольства», который демонстрирует радикально настроенная часть толпы.





В центре Бристоля собаки и конная полиция. То и дело в ход идут дубинки. Причина простая – такие митинги уже нанесли финансовый ущерб практически всему центру города: разбитые витрины, мародёрство, сожженные автомобили. В Великобритании сейчас должен выйти закон о «полномочиях полиции». Если раньше, чтобы запретить проведение согласованного митинга полиция должна была доказать, что это может быть небезопасно, то сейчас никаких доказательств не будет нужно. Даже использование громкоговорителей на улицах для управления толпой будет наказываться штрафом – ориентировочная сумма 3,5 тысяч долларов.

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