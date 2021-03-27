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Стало известно, как белорус Олег Новицкий готовится к полету на МКС
Источник материала: Партизан
Российский космонавт белорусского происхождения Олег Новицкий отправится на МКС на корабле, названном в честь Юрия Гагарина.
© Photo : РКК "Энергия"
На космодроме Байконур в субботу стартовал заключительный этап подготовки экипажа корабля "Союз МС-18" к полету к Международной космической станции.
По информации РКК "Энергия", подготовка идет в соответствии с графиком,
Также члены экипажа проверили служебное оборудование, изучили программу полета, ознакомились с бортовой документацией и запланированными к доставке на МКС грузами.
Экспедиция будет приурочена к 60-летию с момента первого полета человека в космос. Корабль должен будет 9 апреля отправиться к Международной космической станции, дату 12 апреля экипаж отметит уже на борту МКС.
В составе экипажа - белорус Олег Новицкий, российский космонавт Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.
В воскресенье экипаж продолжит готовиться к предстоящему полету в Испытательном учебно-тренировочном центре, а 4 апреля состоится контрольный осмотр корабля, передача личных вещей для их дальнейшей укладки в "Союз" и практическое занятие по работе с фотоаппаратурой", рассказали в "Роскосмосе".
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Российский космонавт белорусского происхождения Олег Новицкий отправится на МКС на корабле, названном в честь Юрия Гагарина.
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