Британец получил штраф $572 млн за аферу с биткоинами









сообщает Forbes, на тот момент эти биткоины были эквивалентны $143 млн, а сегодня — $1,2 млрд. КакForbes, на тот момент эти биткоины были эквивалентны $143 млн, а сегодня — $1,2 млрд.





По решению суда Нью-Йорка, британец Бенджамин Рейнолдс должен заплатить штраф $429 млн, а также компенсацию обманутым клиентам в размере $143 млн. Также суд запретил Рейнолдсу регистрироваться и торговать на рынках, которые связаны с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США.





Где сейчас Бенджамин Рейнолдс, власти США не установили, поэтому в решении суда отмечено, что «у правонарушителя может не оказаться достаточных средств или активов», а пострадавшим не гарантируют возврат средств.





Дело против Рейнолдса завели после того, как он не отреагировал на жалобу Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, поданную в январе 2019-го. Живя в Манчестере, он запросил через веб-сайт, соцсети и e-mail у тысячи клиентов по всему миру, в том числе у 169 американцев, не менее 22 190 биткоинов. Все клиенты получили обещание, что компания Рейнолдса Control-Finance Limited через своих трейдеров будет торговать этими биткоинами на биржах и увеличит прибыль. Но в итоге британец никаких сделок от имени клиентов не совершал.



