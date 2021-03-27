С августа в Минской области возбуждено более 500 дел по фактам массовых беспорядков









"Всего в области с августа 2020 года и по настоящее время возбуждено уже более 500 дел о преступлениях, связанных с массовыми беспорядками и протестными акциями", - отметили в ведомстве.





пишет interfax.by, что об этом сообщил заместитель начальника УСК по Минской области Александр Земницкий во время встречи представителей правоохранительных органов с трудовым коллективом ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский". Там уточнили,interfax.by, что об этом сообщил заместитель начальника УСК по Минской области Александр Земницкий во время встречи представителей правоохранительных органов с трудовым коллективом ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский".





Земницкий отметил, что радикально настроенные лица продолжают распространять в интернете ложные сведения, которые дезориентируют пользователей сети. "Это приводит к различным многочисленным случаям клеветы, оскорблений, угроз и даже повреждения имущества сотрудников правоохранительных органов", - подчеркнули в СК.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции носят локальный характер.







