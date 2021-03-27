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С августа в Минской области возбуждено более 500 дел по фактам массовых беспорядков

27.03.2021 20:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С августа в Минской области возбуждено более 500 дел по фактам массовых беспорядков и протестов, говорится в сообщении на сайте СК в субботу.



"Всего в области с августа 2020 года и по настоящее время возбуждено уже более 500 дел о преступлениях, связанных с массовыми беспорядками и протестными акциями", - отметили в ведомстве. 

Там уточнили, пишет interfax.by, что об этом сообщил заместитель начальника УСК по Минской области Александр Земницкий во время встречи представителей правоохранительных органов с трудовым коллективом ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский".

Земницкий отметил, что радикально настроенные лица продолжают распространять в интернете ложные сведения, которые дезориентируют пользователей сети. "Это приводит к различным многочисленным случаям клеветы, оскорблений, угроз и даже повреждения имущества сотрудников правоохранительных органов", - подчеркнули в СК. 
 
В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции носят локальный характер.
 
 
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С августа в Минской области возбуждено более 500 дел по фактам массовых беспорядков и протестов, говорится в сообщении на сайте СК в субботу.
 
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