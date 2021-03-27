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Елисеев: «Лукашенко посылает отчаянные сигналы Кремлю: я ваш в доску и борюсь с Западом»
27.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Удивительным образом власти «поймали» в одном лице воплощение всех стереотипов, которыми пропаганда наделяет «змагаров», пишет эксперт исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев.
– Удивительно-сказочный элемент истории о
Ко всему прочему, в сообщении для общественности указали, что он работал на частную компанию (читай: зажравшийся негосударственник). В общем, поймали воплощение абсолютного зла и всех тех стереотипов, которыми пропаганда наделяет «змагаров».
Ниточки от него очень быстро пририсовали сразу в двух направлениях.
Для внутренней аудитории акцент сделан на связях, ведущих к Тихановской – через упомянутые в официальном сообщении ByPol и Координационный Совет.
Для внешней аудитории (Кремля) на встрече с Мезенцевым АГЛ обрисовал версию, ведущую к западным спецслужбам, хотя они напрямую и не упоминались (мастерство риторических недоговорок):
«Качать они нас будут по-разному… Я заметил, Бортников [глава ФСБ России] немало людей сейчас задержал в России, которые готовили теракты в школах и прочее… Молодцы фээсбэшники в России в этом плане. Поэтому видите, они со всех сторон начали поддавливать. Ну а после этих диких заявлений президента США нам надеяться на то, что спокойно жить дадут…»
Эта антизападная интерпретация и клоунское заявление МИДа лежат в одной плоскости. Всё это отчаянные сигналы Кремлю: я ваш в доску и борюсь с США и Западом плечо к плечу с вами.
АГЛ на данном этапе необходима принципиальная поддержка Кремля в качестве источника финансов и страховки от мятежа местных нелояльных силовиков.
До тех пор, пока АГЛ не будет полностью уверен в подавлении протестов и последующем укрощении влияния силовиков, он будет играть в самого пророссийского и антизападного человека в мире.
А после псевдоконституционной рокировки АГЛ планирует начать обратный процесс: защита от Кремля с помощью ВНС и белорусского народа.
Гарантий воплощения такого плана нет из-за дефицита ресурсов, тупиковой проблемы с огромным антирейтингом АГЛ, а также по причине более серьезных кремлевских запросов, нежели оказание практической и символической поддержки в одну калитку.
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Удивительным образом власти «поймали» в одном лице воплощение всех стереотипов, которыми пропаганда наделяет «змагаров».
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