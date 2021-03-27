Как правильно есть морепродукты в ресторане, чтобы не испытывать неловкость

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Многие посетители ресторанов в Минске нечасто едят морепродукты, предпочитая более традиционные блюда. И поэтому попадают в неловкую ситуацию, когда заказывают в заведениях морские деликатесы. Сегодня вы узнаете, как правильно есть морепродукты в ресторане, чтобы не стесняться и не показаться отставшим от современной жизни.

Устрицы



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Хорошо, если устрицы поданы уже раскрытыми и на льду. В случаях, когда моллюск в закрытом панцире, придется воспользоваться специальным ножом: просовываем лезвие между створками ракушки и поворачиваем, чтобы раскрыть.

После открывания панциря сбрызните мясо соком лимона, который должен подаваться с основным блюдом. Часть с мясом возьмите в левую руку, вилку-трезубец — в правую (при отсутствии вилки можно просто высосать содержимое панциря). Жевать при этом не нужно, только глотаем.

Мидии



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Мудрить с открыванием раковин здесь не придется: перед подачей деликатес отваривают и заранее открывают щипцами. Кстати, такими же щипцами принято держать мидии на тарелке, а вилкой насаживать мясо. Если приборов нет и на деликатесе отсутствует соус, то можно смело пользоваться руками. Пустые панцири складывают на отдельное блюдце или на край основной тарелки.

Креветки



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Как правильно есть морепродукты в ресторане, если заказали креветки? Способ разделывания зависит от размеров деликатеса. Некрупные креветки можно есть руками, одной рукой снимая хвост, второй — голову. Крупные креветки едят с помощью приборов, предварительно отделив лезвием ножа голову и хвостик. Точно так же поступают в случае, когда креветка попадается в салате.

Улитки



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Помните, что такое блюдо подается в горячем виде, поэтому старайтесь не обжечься. Для разделки воспользуйтесь щипцами или салфеткой. Мясо улитки извлекается вилкой или шпажкой, кладется в рот целиком: нет необходимости предварительно разделывать мясо на тарелке. Остывших улиток зачастую предпочитают есть руками, хотя это и не так удобно, как приборами.

Лобстеры и омары



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Чтобы понять, как правильно есть морепродукты в ресторане — в частности лобстеры и омары, — выбирайте один из вариантов: употреблять по частям в процессе очистки либо съедать полностью уже после избавления от панциря. Какой способ выбирать — принципиальной разницы нет. Не стесняйтесь задействовать руки, так как без их помощи очистить лобстера почти нереально.

Как правило, лобстеры и омары подаются на стол в отварном виде. Чтобы очистить продукт, оттяните клешни от туловища и проверните (как штопор), пока они не отделятся. Выпейте сок, щипцами расколите тушку, съешьте мясо руками или с помощью небольшой вилки. Кстати, часто она бывает двусторонней: на одной расположены зубцы, на второй — ложка для вычерпывания сока.

После клешней перейдите к хвосту — раскройте панцирь и потяните. Уберите черную жилку и насладитесь мясом. Туловище разделывается с брюшка. Мясо можно есть сразу или сначала попробовать печень (томалли), которая тоже считается деликатесом. До лапок добираются в последнюю очередь, в них тоже содержится мясо.

После трапезы вытрите рот и руки салфеткой. Воспользуйтесь водой, которую подали перед началом, чтобы прополоскать пальцы.

Крабы



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Принцип разделки такой же, как и лобстера (омара), с одним уточнением: когда приступите к туловищу, удалите жабры и внутренности. Подают крабов зачастую уже разделенными на части, так что этап для вас серьезно упростится.

Важно! Перед трапезой не забудьте использовать столовую салфетку, чтобы не запачкать одежду. При разделывании моллюсков (устриц, например) надевайте защитную перчатку или берите салфетку.

Разобравшись, как правильно есть морепродукты в ресторане, можно смело переходить к практике и посетить заведение с проверенной каталогом TAM.BY кухней.