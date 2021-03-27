Источник материала: Салiдарнасць

Находящийся в заключении Алексей Навальный рассказал, что испытывает сильные боли в спине, и о том, что его нога «потеряла чувствительность». Обозреватель Антон Орехъ прокомментировал сообщение на Эхе Москвы .





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– Конечно, это сугубо личное. Месть Путина Навальному вообще за всё. За все эти ролики, за насмешки, за митинги, за то, что ему одному нет покоя, когда остальные со всем уже смирились. Это месть за то, что остался жив!

Вот это самый гадкий поступок Навального – что он выжил, когда никак не должен был выжить. А неуязвимым в России может быть только один человек. Этот человек и бесится. Я настолько в этом уверен потому, что именно злоба и желание отомстить лишают человека рационального мышления.

И тогда человек, стремясь во что бы то ни стало осуществить свой план, готов действовать даже во вред себе. Казалось бы, главная цель достигнута: Навальный за решеткой. Он мог спокойно и тихо сидеть там как минимум ближайшие почти три года. Выключенный из политики, не способный мобилизовать сторонников, не выпускающий расследований – просто сидящий.

И чем тише его отсидка, тем дальше и дальше он уходил бы на третий и пятый план повестки. А заменить его некем – это уже очевидно. Так чего еще надо? Но сперва устраивается этот цирк с этапированием, потом совсем непотребная история с больной спиной и отнимающееся правой ногой, с проверками каждый час по ночам и прочее глумление.

И Навальный не просто остается в деле – он по-прежнему, главный герой. Сейчас опять западные лидеры начнут требовать, разные организации призывать. Диванная акция с регистрацией на каком-то сайте имеет все шансы стать реально массовой. Чтобы такое устраивать самим себе, надо либо быть совсем безмозглыми, либо выведенными из себя бесящимися людьми. Вот я и говорю про злобу и месть.

А реакция Пескова просто фантастична. Отвечая на вопрос про издевательства над гражданином России в российской колонии, он рассказывает об ужасах зарубежных тюрем. Как будто и сам Песков и мы с вами не у себя живем, а в этой самой загранице. Умные коллеги уже обратили внимание, что мучения Навального можно в этом случае понимать и как ответ на условные мучения условных Бута и Ярошенко.

Но это уже чистая бомбежка несчастного Воронежа: американцы мучают наших граждан в своей тюрьме – тогда и мы назло им будет мучить наших граждан в наших тюрьмах. Впрочем, есть тут еще один существенный момент.

Не зря же Навальный в письме из колонии вспоминает Ходорковского и его опыт: мол, не дай бог там заболеть – лечить тебя никто не станет. Навальный стараниями властей оказался в центре ежедневного внимания. Но почти наверняка аналогичным издевательствам подвергаются десятки людей, сидящих в той же колонии, и тысячи заключенных по всей стране.

Наша пенитенциарная система является не просто системой наказания, а системой уничтожения человека. Чтобы заставить его бороться за жизнь и постараться не сойти с ума. Мы неоднократно видели за последнее время кадры пыток и фактического убийства заключенных, которые были совсем не так знамениты, как Алексей Навальный.

За этих людей некому было заступаться, апеллировать к мировым державам и собирать митинги солидарности. Они просто гибли и всё. Давайте помнить об этом. И поддерживать не только Алексея, но и всех, кого уничтожает система.