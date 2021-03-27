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Фотофакт. Огни ночного Вильнюса у посольства Беларуси: Бондаренко, Шутов, Тарайковский, Гончар, Захаренко...
27.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В субботу вечером вдоль забора здания дипкорпуса пусто, но горят свечи возле обновлённой экспозиции с портретами пропавших в 90-х и погибших в 2020-м.
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Фотофакт. Огни ночного Вильнюса у посольства Беларуси: Бондаренко, Шутов, Тарайковский, Гончар, Захаренко...
Акция памяти прошла у белорусского посольства в столице Литвы.
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