Выбираем диван: 4 частые ошибки, которые важно не допускать

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Хотите создать уют в доме и не знаете, с чего начать? Начните с выбора дивана. Это главный предмет интерьера, альтернатива кровати и семейный развлекательный центр. В этой статье редакция TAM.BY разберет ошибки выбора дивана и поможет не наступить на грабли среднестатистического покупателя.

Ошибка № 1. Неверные замеры



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Изначально перед поиском мебели вооружитесь рулеткой и выходите на охоту за каждым сантиметром пространства. Первым делом измерьте ширину дверных проемов и зафиксируйте эту цифру в уме или блокноте, чтобы не купить то, что не «пройдет» в вашу квартиру. А дальше беритесь за длину и ширину потенциальной обновки. Но не забудьте оставить место для раскладывания дивана.

Даже если у вас просторный лофт и вы не ограничены квадратными метрами, сохраняйте трезвость сознания и грамотно соотносите площадь комнаты с габаритами покупки. Слишком громоздкая мебель в маленькой квартире будет смотреться неуместно.

Ошибка № 2. Неправильный выбор механизма трансформации



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Если диван будет самым популярным местом в доме (то есть будет использоваться не только для просмотра кино, но и для ночного отдыха), советуем тщательно выбирать механизм трансформации. На каждый день лучше брать «еврокнижку», «тик-так» или «пуму», а вот «французскую раскладушку» оставьте для редких гостей.

Ошибка № 3. Промах с обивкой



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Чтобы не совершить главную ошибку выбора дивана по цвету, возьмите с собой в магазин мебели образцы обоев и ткани для штор. Оттенок, который в салоне покажется «тем самым», дома может превратиться в хамелеона. Поэтому лучше наглядно убедиться в том, что оттенок обивки дивана подходит под интерьер.

Уделите внимание и материалу обивки. Если в доме обитают домашние животные (например, кошки), то кожаный диван — это не ваша история. Для активных посиделок с детьми выбирайте немаркую обивку, с которой можно легко удалить пятна разной степени сложности.

Ошибка № 4. Некачественный наполнитель



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Комфорт пользования мягкой мебелью зависит также от качества наполнителя. Рациональный выбор — высокоэластичный пенополиуретан с показателем плотности не ниже 25 кг/м3. Пользуются популярностью и диваны с комбинированным наполнителем, чаще — с пружинным блоком, покрытым пенополиуретаном.

Ошибки выбора дивана могут стоить покупателю зря потраченного бюджета, но главное — комфорта, уюта и полноценного отдыха. Если теория усвоена, переходите в каталог TAM.BY и применяйте полученные знания на практике.