Что известно о возможном фигуранте «дела о терроризме»: Сидел за кражу, хороший работник

Источник материала: Салiдарнасць

В МВД сообщали , что 35-летний житель Пинского района заложил взрывное устройство в мусорном баке у детской площадки в Минске, а со вторым планировал сделать то же самое в военном городке в Печах. На ТВ показали сюжет «о предотвращенных терактах», в котором задержанного по делу подписали как Вячеслава Малейчука, пишет TUT.BY .





Скриншот видео МВД

«Включила новости — и ужаснулась»

Вячеслав Малейчук из Пинского района, но давно обосновался в столице. Как говорят его знакомые, какое-то время он жил на Уборевича. Как раз на этой улице, как заявляет МВД, была попытка совершить взрыв.

О том, что происходит с Вячеславом, его родители узнали в тот же день, когда по телевидению показали сюжет о «предотвращении терактов». 26 марта в доме родителей Малейчука прошел обыск.

— Приехали к нам с обыском много машин. Я говорю: «А что случилось?». Думала, где он вляпался. А мне сказали, что он взрывное устройство бросил в толпу, — говорит Мария, мама Вячеслава.

Тем же вечером родители и знакомые увидели сына в сюжете национального телевидения.

— Я нечаянно включила новости. Когда папа [Вячеслава] увидел, у него была такая истерика, что я боялась его потерять. «А что это с ним?» — говорит он. И я ужаснулась — в каком он состоянии сидит. Даже челюстью не может ворочать. Представьте, если у него такое лицо, что у него на теле? — говорит Мария.

«Специалист хороший, человек принципиальный»

До задержания Вячеслав работал экскаваторщиком, раньше — трактористом. В Минск уехал, чтобы больше зарабатывать и поддерживать семью.

— Он в одну фирму устроился, там слабо платили, потом во вторую. А тот, у кого он сейчас работает, сказал: поработаешь месяц, посмотрю, что ты умеешь, тогда возьму на работу. И у них нормальные сложились отношения с этим директором, потому что сын, если есть работа, не считается со временем. Он может работать пока светло и потом утром подхватиться продолжить, — делится его мама. — Он технарь, может разобрать и собрать любую машину. В прошлом году купили бэушный трактор. Так у него такое стремление его поремонтировать.

— Специалист он хороший, тщательный, детальный. Но своеобразный, принципиальный, — вспоминает бывший наниматель, где Вячеслав несколько лет работал трактористом.

Малейчук был женат, рассказывает его мама, но не сложилось. Знакомым известно, что у Вячеслава в последние годы была близкая подруга.





Фото из личного архива семьи

«Планировал взрыв для выражения своей гражданской позиции»

По данным МВД, подозреваемый заложил одно взрывное устройство в мусорном баке у детской площадки на улице Уборевича в Минске, а второе перевез в Борисовский район, где его и задержали.

— В Печах оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке СОБРа задержали 35-летнего жителя Пинского района. Мужчина намеревался совершить террористический акт в местной воинской части, еще один — в Минске. Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства, — заявляли в пресс-службе МВД. КГБ возбудил уголовное дело по факту покушения на акт терроризма.

Судя по сказанному фигурирующим в видео допрашиваемом, он намеревался совершить взрыв с целью «целью акции протеста» для «выражения своей гражданской позиции».

— За что задержаны? — спрашивает голос за кадром.

— Собирались произвести взрыв, — говорит шмыгающий носом мужчина в черной шапке.

— Взрыв чего?

— Огнетушитель, наполненный пиротехническим порохом, — отвечает мужчина. В этот момент камера показывает полиэтиленовый пакет: в нем огнетушитель, рядом черная шашка и бумажные пакетики специй с надписью «Перец».

Знакомые, с которыми мы общались, никак не могут поверить, что Вячеслав мог попытаться совершить то, о чем рассказано в сюжете. Одни уверяют, что он если он и совершил бы что-то противоправное, то, скорей, кражу, другие — что он не способен навредить детям, поэтому странно выглядит «план взрыва» рядом с детской площадкой.

«Кто его знает, что человек может сделать, когда накипит», — говорит мама Вячеслава Малейчука. Но ей трудно поверить, что сын способен на «террористический акт». Даже несмотря на то, что ранее Малейчук отбывал наказание по уголовному делу. За кражу его лишили свободы на два года, которые он отбыл «от корки до корки», говорят родные.

— [После заключения] он раскаялся. Решил все начать по новой. Он нигде не влазил по кражам. Заработает, приедет, говорит: «Папа, я тебе к трактору купил». Он умеет жертвовать. У дочки когда-то была проблема, так он среди ночи поехал ее забирать.

Близкие не знают, где сейчас находится Вячеслав, они также не знакомы со статьями, которые ему, предположительно, вменяются.