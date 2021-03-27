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Чалый: «Настолько «сдулся» протест, что власти его совершенно не боятся и не готовятся к нему»

27.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Известный экономист в свежем выпуске «Чалый Live» затронул тему «провала» уличных протестов последних дней.

Чалый: «Настолько «сдулся» протест, что власти его совершенно не боятся и не готовятся к нему»

В новом эфире Сергей Чалый ответил на вопрос слушателя о причине «провала уличных акций ко Дню Воли и 27 марта»:

— Уличные акции не выполняли роль противостояния, каких-то силовых действий. Это не были попытки устроить переворот. «Блицкриг», «мятеж» и так далее… Я уже многократно говорил, что эти слова здесь вообще не годятся.

По мнению эксперта, уличные акции были манифестациями, свидетельством того, что в результате опрокидывающих выборов большинство перешло от одной части общества к другой.

— Теперь сторонники Лукашенко находятся в абсолютном меньшинстве. Эта ситуация не поменялась на самом деле. Та инициатива цифрового голосования, которую выдвинула Светлана Тихановская, является инструментом решения той же самой задачи, — пояснил Чалый. — Показать, что количество этих людей (сторонников перемен — С.) не уменьшилось. (…) Был найден способ выполнить ровно ту же функцию, которую выполняло массовое появление людей на улице, а именно — демонстрация нашего большинства. Теперь это происходит таким вот цифровым способом, так как, как правильно многие говорят, издержки массовых коллективных действий задраны запредельно. И это, конечно, делает уличные акции либо невозможными либо безумными.

Сергей Чалый подчеркнул, что не стал бы назвать провалом акции последних дней. Более того, он пока не видит смысла в призывах людей выходить на улицу:

— Если стоит цель показать, не важно кому — нам самим или Западу, — что сопротивление не закончилось, протест не сдулся, люди не успокоились и не смирились с положением вещей, то был найден другой инструмент для того, чтобы это сделать. Он работает не менее эффективно, судя по международной реакции, посыл был понят правильно.

Говоря о «сдувшихся протестах», эксперт иронически отметил:

— Он так «сдулся», что я шел по улице и увидел, как мимо проезжает больше десятка машин с личным составом, шесть машин для установки заграждений из колючей проволоки. Одна «скорая», несколько машин с мигалками… Вот настолько «сдулся» протест, что власти его совершенно не боятся и не готовятся к нему.

Шрайбман: «Судя по тому, что было на улицах 25 марта, власть точно боится»

 
 
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