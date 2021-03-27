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Более 125 человек задержано 27 марта в Беларуси

27.03.2021 21:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Количество граждан, задержанных сегодня силовиками, превысило 125, свидетельствуют промежуточные данные правозащитников.

Более 125 человек задержано 27 марта в Беларуси

В Минске, Бресте, Гомеле, Могилеве, Новогрудке, Новополоцке и Барановичах задержано не менее 129 человек.

В милицию были доставлены также шесть журналистов: редакторы портала TUT.by Анна Калтыгина и Галина Уласик, три сотрудника «Нашай Нівы» — главный редактор Егор Мартинович, репортер Екатерина Карпицкая и фотограф Надежда Бужан, а также Любовь Бахуревич (ежемесячник «Белорусы и рынок»).

Калтыгина, Уласик, Карпицкая и Бужан позднее были освобождены.Также отпущен Мартинович, в отношении которого во Фрунзенском РУВД составлены протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии и за неподчинение требованиям сотрудников милиции.

Также было задержано не менее четырех врачей (Марина Савченко из РНПЦ неврологии и нейрохирургии, супруги-стоматологи Михаил Бобков и Алеся Панкратьева, аллерголог 10-й больницы Алла Борушко), двое отпущены (Бобков и Панкратьева), сообщает БелаПАН.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Количество граждан, задержанных сегодня силовиками, превысило 125, свидетельствуют промежуточные данные правозащитников.
 
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