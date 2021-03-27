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Люди во всем мире отключают свет и сидят при свечах. Собрали уютные фоточки

27.03.2021 21:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня люди по всему миру принимают участие в акции «Час земли» и отключают свет, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам. Беларусь тоже участвует: в Минске отключили подсветку Национальной библиотеки и Большого театра. В этом году Всемирный фонд дикой природы попросил людей выкладывать снимки в социальные сети, поэтому Instagram сегодня стал чуть душевнее. Посмотрели, чем делятся люди.

Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Millennium Hotel Sirih Jakarta (@millenniumhotelsirihjakarta)

Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Ismayıl Faxtiyev (@ismail_fakhtiyev)

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Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от 작은 고양이 (@___lazy__ass__)

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Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от N Karalahti (@nkaralahti)

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Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Konstantin Von-Schalburg (@konstantin_fonschalburg)

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Теги: Минск
 
 
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