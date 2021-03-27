Люди во всем мире отключают свет и сидят при свечах. Собрали уютные фоточки

Источник материала: Onliner

Сегодня люди по всему миру принимают участие в акции «Час земли» и отключают свет, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам. Беларусь тоже участвует: в Минске отключили подсветку Национальной библиотеки и Большого театра. В этом году Всемирный фонд дикой природы попросил людей выкладывать снимки в социальные сети, поэтому Instagram сегодня стал чуть душевнее. Посмотрели, чем делятся люди.