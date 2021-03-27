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Азаренко и Соболенко вышли в четвертый круг турнира в Майами. Виктории для этого хватило одной победы

28.03.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко вышли в четвертый раунд турнира WTA в Майами.


Фото: Reuters

Сегодня Виктория одолела немку Ангелику Кербер со счетом 7:5, 6:2. Примечательно, что это был лишь первый матч белоруски на турнире. Первый круг она пропускала благодаря высокому рейтингу, а второй преодолела после снятия с турнира Лауры Зигемунд.

В 1/8 финала Азаренко сыграет с первой ракеткой мира — Эшли Барти из Австралии.

Продолжает выступление на турнире и Арина Соболенко. В третьем раунде она обыграла Веронику Кудерметову из России — 7:6, 6:4.

В следующем раунде Арина сыграет с победителем матча между Маркетой Вондрусовой и Белиндой Бенчич.

 
 
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвертый раунд турнира WTA в Майами.
 
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