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Азаренко и Соболенко вышли в четвертый круг турнира в Майами. Виктории для этого хватило одной победы
Источник материала: Tut.by
Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко вышли в четвертый раунд турнира WTA в Майами.
Сегодня Виктория одолела немку Ангелику Кербер со счетом 7:5, 6:2. Примечательно, что это был лишь первый матч белоруски на турнире. Первый круг она пропускала благодаря высокому рейтингу, а второй преодолела после снятия с турнира Лауры Зигемунд.
В 1/8 финала Азаренко сыграет с первой ракеткой мира — Эшли Барти из Австралии.
Продолжает выступление на турнире и Арина Соболенко. В третьем раунде она обыграла Веронику Кудерметову из России — 7:6, 6:4.
В следующем раунде Арина сыграет с победителем матча между Маркетой Вондрусовой и Белиндой Бенчич.
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Азаренко и Соболенко вышли в четвертый круг турнира в Майами. Виктории для этого хватило одной победы
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвертый раунд турнира WTA в Майами.
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