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В Минске открылась выставка в память о молодом художнике, которого не стало год назад
Источник материала: Tut.by
В эту субботу в столице открылась
Захар Кудин известен своим динамичным абстрактным искусством, которое он определял как нейроарт. Он стал самым молодым художником, работа которого входит в коллекцию Национального художественного музея. В 2019 году широкой публике его открыл документалист Максим Швед благодаря фильму
Спустя более чем год после его смерти в Минске открылась выставка-оммаж в память о Кудине. Одна из кураторов выставки Ирина Кондратенко поделилась с TUT.BY:
— Вообще, оммаж — это очень красивый классический формат в искусстве, когда художники пишут картину-подражание или создают работу как жест уважения или в знак памяти о другом художнике. Иногда оммажем становится целая выставка, как в данном случае. Работы для экспозиции собирались или создавались специально в память о Захаре.
Организаторы признаются: для них стало неожиданностью, что после объявления сбора заявок на оммаж сразу несколько авторов написали им о том, что у них уже есть готовые работы-посвящения Захару. Молодые белорусские художники говорили о том, что Кудин оказал определенное влияние на их стиль и художественное мышление.
В экспозицию положены три смысловые линии. Первая — это работы-воспоминания о Захаре или непосредственно связанные с ним: портреты, фотографии, интервью и даже артефакты, оставшиеся у помощников после создания мурала «Ледяной полет. Горячий космос» или после мастер-классов Захара. Вторая линия — работы, созданные в подражание Захару или под его влиянием. К третьей — метафорической — линии кураторы отнесли работы-размышления о судьбе Захара Кудина и пути художника как такового.
— Основная идея оммажа была в том, чтобы каждый из участников имел возможность высказаться и быть увиденным и услышанным: рассказать о своих чувствах и переживании случившегося, о своей дружбе или несостоявшемся знакомстве. Поэтому не было заявок, которые мы отсеяли.
Впервые о выставке-оммаже заговорили 29 декабря 2020 года — на вечере памяти Захара спустя год после его смерти. Активная подготовка заняла около двух месяцев. Ирина говорит, что дата была выбрана не случайно: 27 марта — день рождения Захара Кудина.
— Мы планировали устроить вечер, посвященный дню рождения Захара, еще в прошлом году, в совсем другом формате и месте, но из-за первой волны ковида пришлось отменить мероприятие. В этом году получилось открыться в запланированную дату. К слову, и эту выставку, и все последующие выставки мы готовим вместе с семьей Захара. Его мама — Наталья Михайловна — входит в кураторскую группу проекта.
На выставке представлено 44 работы: живопись, графика, фотография, видеоработы, скульптуры, объекты и инсталляции. Всего в оммаже приняло участие 40 авторов совершенно разных возрастов и стилевых направлений — от молодых художников и художниц, начинающих свой творческий путь, до известных в белорусском искусстве имен, таких как Игорь Тишин, Алесь Фалей, Татьяна Радивилко. В экспозицию включено и восемь ранних работ самого Захара.
— Нам было важно отметить ту точку, где он искал свой визуальный язык как художник, подчеркнуть контраст между достаточно академическим началом творческого пути Захара и абстрактным языком нейроарта, к которому он пришел, — подчеркивает Ирина.
Куратор делится, что в связи с сильно сократившимся количеством выставочных площадок в Минске команде было достаточно сложно подобрать подходящее пространство и договориться в сжатые сроки.
— У нас была предварительная договоренность с
Кураторами выставки, помимо Ирины Кондратенко, выступили искусствоведы Илона Дергач и Наталья Кудина, а также культуртрегер Ольга Мжельская. Над каталогом работает Илона вместе с Натальей Михайловной, Ирина и Ольга взяли на себя подготовку оммажа. В дальнейшем команда планирует приглашать сокураторов — коллег-экспертов из Национального музея, Дворца искусств, музея Азгура и других пространств.
Для посетителей экспозиции есть только одно ограничение: им должно быть более 18 лет.
— В связи с темой, — конкретизирует Ирина. — В остальном рекомендуем всем посмотреть выставку. Представленные работы и истории к ним помогут многим осознать масштаб личности Захара Кудина, задуматься о такой непростой теме, как судьба художника, и о том, насколько эта профессия социально незащищенная. В экспозиции можно увидеть работы совершенно разных по возрасту и стилю художников и художниц, открыть для себя новые имена.
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В эту субботу в столице открылась выставка-оммаж минскому художнику Захару Кудину - в этот день артисту, которого не стало год назад, исполнилось бы 35 лет. В...
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