В Минске открылась выставка в память о молодом художнике, которого не стало год назад

Источник материала: Tut.by

В эту субботу в столице открылась выставка-оммаж минскому художнику Захару Кудину — в этот день артисту, которого не стало год назад, исполнилось бы 35 лет. В экспозиции — живопись, графика, фотография, скульптуры, объекты и инсталляции от более чем 40 авторов. TUT.BY поговорил с куратором выставки, а теперь рассказывает, кому и зачем стоит ее посетить.





Захар Кудин известен своим динамичным абстрактным искусством, которое он определял как нейроарт. Он стал самым молодым художником, работа которого входит в коллекцию Национального художественного музея. В 2019 году широкой публике его открыл документалист Максим Швед благодаря фильму «Чистое искусство» , в котором Захар сыграл главную роль — самого себя. Одна из последних его работ — мурал «Ледяной полет. Горячий космос», сделанный во время Vulica Brasil в 2019 году на улице Октябрьской. В 33 года художник ушел из жизни, оставив после себя большое художественное наследие.

Спустя более чем год после его смерти в Минске открылась выставка-оммаж в память о Кудине. Одна из кураторов выставки Ирина Кондратенко поделилась с TUT.BY:

— Вообще, оммаж — это очень красивый классический формат в искусстве, когда художники пишут картину-подражание или создают работу как жест уважения или в знак памяти о другом художнике. Иногда оммажем становится целая выставка, как в данном случае. Работы для экспозиции собирались или создавались специально в память о Захаре.





Организаторы признаются: для них стало неожиданностью, что после объявления сбора заявок на оммаж сразу несколько авторов написали им о том, что у них уже есть готовые работы-посвящения Захару. Молодые белорусские художники говорили о том, что Кудин оказал определенное влияние на их стиль и художественное мышление.





В экспозицию положены три смысловые линии. Первая — это работы-воспоминания о Захаре или непосредственно связанные с ним: портреты, фотографии, интервью и даже артефакты, оставшиеся у помощников после создания мурала «Ледяной полет. Горячий космос» или после мастер-классов Захара. Вторая линия — работы, созданные в подражание Захару или под его влиянием. К третьей — метафорической — линии кураторы отнесли работы-размышления о судьбе Захара Кудина и пути художника как такового.

— Основная идея оммажа была в том, чтобы каждый из участников имел возможность высказаться и быть увиденным и услышанным: рассказать о своих чувствах и переживании случившегося, о своей дружбе или несостоявшемся знакомстве. Поэтому не было заявок, которые мы отсеяли.





Впервые о выставке-оммаже заговорили 29 декабря 2020 года — на вечере памяти Захара спустя год после его смерти. Активная подготовка заняла около двух месяцев. Ирина говорит, что дата была выбрана не случайно: 27 марта — день рождения Захара Кудина.

— Мы планировали устроить вечер, посвященный дню рождения Захара, еще в прошлом году, в совсем другом формате и месте, но из-за первой волны ковида пришлось отменить мероприятие. В этом году получилось открыться в запланированную дату. К слову, и эту выставку, и все последующие выставки мы готовим вместе с семьей Захара. Его мама — Наталья Михайловна — входит в кураторскую группу проекта.





На выставке представлено 44 работы: живопись, графика, фотография, видеоработы, скульптуры, объекты и инсталляции. Всего в оммаже приняло участие 40 авторов совершенно разных возрастов и стилевых направлений — от молодых художников и художниц, начинающих свой творческий путь, до известных в белорусском искусстве имен, таких как Игорь Тишин, Алесь Фалей, Татьяна Радивилко. В экспозицию включено и восемь ранних работ самого Захара.

— Нам было важно отметить ту точку, где он искал свой визуальный язык как художник, подчеркнуть контраст между достаточно академическим началом творческого пути Захара и абстрактным языком нейроарта, к которому он пришел, — подчеркивает Ирина.





Куратор делится, что в связи с сильно сократившимся количеством выставочных площадок в Минске команде было достаточно сложно подобрать подходящее пространство и договориться в сжатые сроки.

— У нас была предварительная договоренность с MAF : планировали провести выставку на анонсированном фестивале современного искусства , но из-за возникшей там ситуации пришлось срочно искать новое место. Директор Дворца искусства Александр Зинкевич поддержал наш проект и предоставил удобную площадку — ZAL#2.

Кураторами выставки, помимо Ирины Кондратенко, выступили искусствоведы Илона Дергач и Наталья Кудина, а также культуртрегер Ольга Мжельская. Над каталогом работает Илона вместе с Натальей Михайловной, Ирина и Ольга взяли на себя подготовку оммажа. В дальнейшем команда планирует приглашать сокураторов — коллег-экспертов из Национального музея, Дворца искусств, музея Азгура и других пространств.





Для посетителей экспозиции есть только одно ограничение: им должно быть более 18 лет.

— В связи с темой, — конкретизирует Ирина. — В остальном рекомендуем всем посмотреть выставку. Представленные работы и истории к ним помогут многим осознать масштаб личности Захара Кудина, задуматься о такой непростой теме, как судьба художника, и о том, насколько эта профессия социально незащищенная. В экспозиции можно увидеть работы совершенно разных по возрасту и стилю художников и художниц, открыть для себя новые имена.

Когда: по 11 апреля

Где: Дворец искусств (ул. Козлова, 3)

Сколько: 8 рублей — полный билет, 4 рубля — льготный билет