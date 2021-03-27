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Срок содержания под стражей Николая Статкевича продлен на два месяца

28.03.2021 06:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Срок содержания под стражей Николая Статкевича продлен еще на два месяца — до 29 мая, сообщила его супруга Марина Адамович. По ее словам, Статкевич начал знакомиться с уголовным делом.

Срок содержания под стражей Николая Статкевича продлен на два месяца

Николай Статкевич был задержан 31 мая прошлого года. Его подвергли административному аресту за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, однако по истечении срока ареста не выпустили, объявив подозреваемым в рамках «дела Тихановского» по ч. 1 ст. 342 УК (подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок; до трех лет лишения свободы).

Обвинение по этой статье политику было предъявлено 8 июля.

15 декабря Статкевичу предъявили новое обвинение — подготовка массовых беспорядков (ч. 2 ст. 293 УК). Максимальное наказание по этой статье — восемь лет лишения свободы.

Правозащитники признали политика политзаключенным, напоминает БелаПАН.

 
 
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Срок содержания под стражей Николая Статкевича продлен еще на два месяца — до 29 мая, сообщила его супруга Марина Адамович. По ее словам, Статкевич начал...
 
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