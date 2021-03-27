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После Дня Воли. Вздохнет ли Лукашенко с облегчением?
Источник материала: Навiны
Минувший
Непосредственно в День Воли 25 марта прошел ряд локальных акций, было задержано, по данным МВД, более 200 человек. В субботу 27 марта на момент, когда пишутся эти строки, от правозащитников известно о без малого 190 задержаниях. В том числе активно вязали
МВД: «Протестная активность приближена к нулю»
Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова под заголовком «В Беларуси протестная активность приближена к нулю» отрапортовала 27 марта в своем телеграм-канале, что «во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия». Лишь «малочисленные группы с незарегистрированной символикой замечены в Минске, некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства».
Действительно, хотя и один из лидеров политической альтернативы Павел Латушко, и ряд телеграм-каналов призывали белорусов выйти на улицы, бурного старта горячей весны ни 25, ни 27 марта не получилось. Тех, кто в субботу пытался пройти к точке сбора, превентивно задерживали. Многие кружили в окрестностях столичной площади Бангалор, не рискуя себя обозначать.
Власти явно побаивались Дня Воли. Интенсивно тренировали силовиков. Суды лепили в последние недели показательно суровые приговоры участникам еще прошлогодних протестов. Было анонсировано
Аналитик: теперь время политического отлива
И вот теперь, когда ясно, что ситуация удержана под контролем без особых эксцессов, вздохнет ли с облегчением Александр Лукашенко? Ведь внешне дело выглядит вроде бы так, что протесты он задавил. Да,
«Сказать, что всё задавлено, зачищено и затихло, нельзя», — считает политический аналитик Юрий Дракохруст. В комментарии для Naviny.by он отметил, что 25–27 марта наблюдались «разнообразные формы демонстраций» — фейерверки, вывешивание БЧБ-флагов, локальные акции во дворах, «а кто-то попробовал выйти и на Бангалор».
При этом аналитик подчеркивает, что День Воли всегда был пиком протестной активности. Поскольку на этот раз все оказалось скромно, то «прогноз по тренду» следующий: «Скорее всего, и вся весна будет такой».
Впрочем, собеседник оговаривается: в прошлом году практически никто не предвидел, что в августе грянут такие
Почему сейчас белорусы предпочли не выходить? Эксперт видит две главные причины: во-первых, власти запугали, во-вторых, дает о себе знать фактор усталости: «Общественный порыв, общественный драйв не может держаться на высоком уровне очень долго». После мощного прошлогоднего прилива сейчас наступило время политического отлива, считает Дракохруст.
Слабые места режима — экономика и электоральные кампании
Судя по всему, Лукашенко взял ситуацию под контроль, на сегодня непосредственной угрозы его власти со стороны народа не видно, заявил в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич. Он также считает, что нынешней весной протесты вряд ли окажутся под стать прошлогодним.
В то же время, говорит политолог, к нынешней белорусской ситуации весьма применима расхожая метафора о пожаре на торфянике, когда сверху огонь не заметен, а в глубине — все полыхает.
«Протестные настроения никуда не делись. Ситуация для Лукашенко поменялась очень серьезно, он понимает, что не опирается на общество. Он
В частности, он предполагает, что опасность для режима несут грядущие электоральные кампании 2021–2022 годов.
По мнению Дракохруста, новый всплеск протестной активности могут вызвать не только электоральные кампании, но и
Кроме того, отмечает аналитик, трудно оценить, «какой силы шок испытала в прошлом году система власти, система государственного управления и насколько она сегодня хрупка и слаба». Он напоминает, что в ходе перестройки в СССР дело не выглядело так, что «народ восстал и скинул власть коммунистов» — советская система «рассыпалась сама изнутри, рассыпалась как бы в каждой точке».
Эксперт не исключает, что прошлогодние события очень сильно подорвали, расшатали систему Лукашенко и стали «прологом ее дальнейшей деструкции». И ее разрушение может произойти неожиданно — толчком могут стать, например, беспорядки на экономической почве.
Собеседник проводит параллель с русскими революциями: в 1905-м даже бои на Красной Пресне не принесли победу восставшим, а в1917-м к отречению царя от престола привел хлебный бунт в Петрограде.
Протест кое-как затоптан, но…
Стоит напомнить, что Лукашенко пообещал референдум по
И перед Лукашенко возникает дилемма. Если провести кампанию в зубодробительном стиле, то легитимность новой конституции окажется ничтожной, усугубится конфликт с Западом, вероятны более суровые
В
Ну, и наконец, репрессивная жесть — тоже рискованный метод. Безмерно сжатая пружина когда-нибудь может выстрелить.
Да, протест пока кое-как затоптан. Но на те вопросы, которые общество ребром поставило в прошлом году, ответов у Лукашенко нет. Режим никогда не выглядел столь
Другое дело, что после «совка» не наступил рай. И разрушение режима Лукашенко не означает, что сразу наступит светлое будущее. Более того, эта перспектива таит в себе серьезные риски, в том числе и российской экспансии. Но это уже отдельная тема.
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Власти купировали горячую весну, но не решили проблем, породивших протесты…
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