После Дня Воли. Вздохнет ли Лукашенко с облегчением?

Минувший День Воли не стал стартом горячей политической весны. Власти нагнали в центр Минска тучу живой силы и техники, пригрозили всем, кто рыпнется, уголовкой — и массовые акции не состоялись. Схлопотать два-три года тюрьмы за протестный выход на улицу — слишком дорогая цена, даже если тебе поперек горла нынешний режим.

Непосредственно в День Воли 25 марта прошел ряд локальных акций, было задержано, по данным МВД, более 200 человек. В субботу 27 марта на момент, когда пишутся эти строки, от правозащитников известно о без малого 190 задержаниях. В том числе активно вязали журналистов .





МВД: «Протестная активность приближена к нулю»

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова под заголовком «В Беларуси протестная активность приближена к нулю» отрапортовала 27 марта в своем телеграм-канале, что «во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия». Лишь «малочисленные группы с незарегистрированной символикой замечены в Минске, некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства».

Действительно, хотя и один из лидеров политической альтернативы Павел Латушко, и ряд телеграм-каналов призывали белорусов выйти на улицы, бурного старта горячей весны ни 25, ни 27 марта не получилось. Тех, кто в субботу пытался пройти к точке сбора, превентивно задерживали. Многие кружили в окрестностях столичной площади Бангалор, не рискуя себя обозначать.

Власти явно побаивались Дня Воли. Интенсивно тренировали силовиков. Суды лепили в последние недели показательно суровые приговоры участникам еще прошлогодних протестов. Было анонсировано ужесточение уголовного законодательства. 25 и 27 марта столица была запружена людьми в форме, тихарями, водометами, автозаками и прочей спецтехникой. И это дало эффект.

Аналитик: теперь время политического отлива

И вот теперь, когда ясно, что ситуация удержана под контролем без особых эксцессов, вздохнет ли с облегчением Александр Лукашенко? Ведь внешне дело выглядит вроде бы так, что протесты он задавил. Да, жестоко , озлобив многих белорусов, дико поругавшись с демократической частью мира, но — задавил. Или не совсем?

«Сказать, что всё задавлено, зачищено и затихло, нельзя», — считает политический аналитик Юрий Дракохруст. В комментарии для Naviny.by он отметил, что 25–27 марта наблюдались «разнообразные формы демонстраций» — фейерверки, вывешивание БЧБ-флагов, локальные акции во дворах, «а кто-то попробовал выйти и на Бангалор».

При этом аналитик подчеркивает, что День Воли всегда был пиком протестной активности. Поскольку на этот раз все оказалось скромно, то «прогноз по тренду» следующий: «Скорее всего, и вся весна будет такой».

Впрочем, собеседник оговаривается: в прошлом году практически никто не предвидел, что в августе грянут такие мощные протесты .

Почему сейчас белорусы предпочли не выходить? Эксперт видит две главные причины: во-первых, власти запугали, во-вторых, дает о себе знать фактор усталости: «Общественный порыв, общественный драйв не может держаться на высоком уровне очень долго». После мощного прошлогоднего прилива сейчас наступило время политического отлива, считает Дракохруст.

Слабые места режима — экономика и электоральные кампании

Судя по всему, Лукашенко взял ситуацию под контроль, на сегодня непосредственной угрозы его власти со стороны народа не видно, заявил в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич. Он также считает, что нынешней весной протесты вряд ли окажутся под стать прошлогодним.

В то же время, говорит политолог, к нынешней белорусской ситуации весьма применима расхожая метафора о пожаре на торфянике, когда сверху огонь не заметен, а в глубине — все полыхает.

«Протестные настроения никуда не делись. Ситуация для Лукашенко поменялась очень серьезно, он понимает, что не опирается на общество. Он опирается на грубую силу, и это его проблема», — считает Карбалевич.

В частности, он предполагает, что опасность для режима несут грядущие электоральные кампании 2021–2022 годов.

По мнению Дракохруста, новый всплеск протестной активности могут вызвать не только электоральные кампании, но и экономические провалы властей.

Кроме того, отмечает аналитик, трудно оценить, «какой силы шок испытала в прошлом году система власти, система государственного управления и насколько она сегодня хрупка и слаба». Он напоминает, что в ходе перестройки в СССР дело не выглядело так, что «народ восстал и скинул власть коммунистов» — советская система «рассыпалась сама изнутри, рассыпалась как бы в каждой точке».

Эксперт не исключает, что прошлогодние события очень сильно подорвали, расшатали систему Лукашенко и стали «прологом ее дальнейшей деструкции». И ее разрушение может произойти неожиданно — толчком могут стать, например, беспорядки на экономической почве.

Собеседник проводит параллель с русскими революциями: в 1905-м даже бои на Красной Пресне не принесли победу восставшим, а в1917-м к отречению царя от престола привел хлебный бунт в Петрограде.

Протест кое-как затоптан, но…

Стоит напомнить, что Лукашенко пообещал референдум по новой конституции не позднее начала 2022 года. Возможно, плебисцит совместят с местными выборами и проведут в декабре, до новогодних праздников. Это означает, что электоральная кампания развернется уже осенью.

И перед Лукашенко возникает дилемма. Если провести кампанию в зубодробительном стиле, то легитимность новой конституции окажется ничтожной, усугубится конфликт с Западом, вероятны более суровые санкции . Если ослабить гайки, дать народу хотя бы минимум предвыборных свобод, то систему может тряхнуть так, что она поползет по швам. Хороших решений для вождя политического режима нет.

В экономике хороших решений при том олдскульном командно-административном подходе, который исповедует Лукашенко, тоже быть не может. Если сейчас напечатают пустых денег для спасения госсектора и затыкания бюджетных дыр (а такая гениальная мысль, кажется, крепчает), то весьма вероятен большой бадабум в духе 2011 года с его дикой девальвацией и гиперинфляцией. Да и в любом случае экономика без реформ будет стагнировать и деградировать.

Ну, и наконец, репрессивная жесть — тоже рискованный метод. Безмерно сжатая пружина когда-нибудь может выстрелить.

Да, протест пока кое-как затоптан. Но на те вопросы, которые общество ребром поставило в прошлом году, ответов у Лукашенко нет. Режим никогда не выглядел столь исчерпавшим себя , как сейчас. Точно так же исчерпала себя в 1980-х советская система, и ее конец был лишь вопросом времени.

Другое дело, что после «совка» не наступил рай. И разрушение режима Лукашенко не означает, что сразу наступит светлое будущее. Более того, эта перспектива таит в себе серьезные риски, в том числе и российской экспансии. Но это уже отдельная тема.