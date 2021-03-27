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Врач рассказал о том, как полнолуние влияет на "весенние обострения"
28.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мар ― Sputnik. Как полнолуние влияет на тревожность людей, и правда ли, что полная Луна провоцирует так называемые "весенние обострения", на радио Sputnik рассказал врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
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"На самом деле обострения начинаются зимой, потому что весной, наоборот, удлиняется световой день, становится теплее, все зацветает, распускается", ― считает Федорович.
По словам специалиста, обострения тревожных состояний и болезней у людей начинаются в зимний период в холодную промозглую погоду при нехватке солнца, и "а к весне они развиваются настолько сильно, что становятся ощутимы".
"По весне меняется гормональный фон, который, возможно, влияя на людей, обеспечивает определенный подъем. Но так, чтобы это становилось явлением массовым с позиции восприятия какого-то сумасшествия, я бы к этому отнесся более сдержанно", – сказал Федорович.
Что касается, полнолуния, которое после
К примеру, в старинных описаниях такого явления как лунатизм "намного больше мистики, чем реальности", считает врач.
"Четких подтверждений о влиянии фаз Луны на поведение человека или на его самочувствие не существует, но мы тяготеем ко всему таинственному, нам хочется ощущать себя частью природы или на кого-то спихнуть ответственность за свое состояние", – убежден врач.
Что можно и нельзя делать в полнолуние 28 марта
Первое полнолуние весны 2021 года пройдет оно под эгидой знака Зодиака Весы. В этот момент Земля располагается между Луной и Солнцем, а сама Луна при этом приобретает вид правильного светящегося диска.
Период полнолуния, с точки зрения астрологии, это время для полезных знакомств, встреч, переговоров как в деловой, так и в личной сфере. В эти дни можно найти поддержку, причем как дружескую, так и финансовую.
Также астрологи считают полнолуние лучшим временем для умственной деятельности, она будет максимально результативно. Хорошо, когда на эти дни приходятся экзамены либо сдача научной работы.
В период, когда Луна находится в Весах, чаще всего случается знакомство будущих супругов. Можно также встретить человека, который будет вам верным и преданным другом.
Также астрологи советуют, чего нельзя делать в период полнолуния в Весах, в это время максимальные вред вам могут нанести отрицательные качества людей, с которыми у вас не ладятся отношения. Кроме того, Луна в Весах ― это не лучшее время для интриг и сплетен, также в это период стоит опасаться "подстав" от ненадежных людей.
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Первое полнолуние после дня весеннего равноденствия наступает в воскресенье 28 марта; как полная Луна влияет на психику и самочувствие, что можно и нельзя делать в...
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